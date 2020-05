José Antonio Avilés se defiende tras las acusaciones de estafa: "Con la verdad no se tiene miedo"

MADRID, 11 (CHANCE)

José Antonio Avilés se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de esta edición de 'Supervivientes', pero no precisamente por su concurso en Honduras, sino por todas las acusaciones de estafa que han comenzado a salir a la luz desde que saltase del helicóptero.

El concursante se ha visto en el centro de la polémica por las constantes informaciones que ponen en duda tanto su profesionalidad como su catadura moral, acusándole incluso de varios delitos. Y anoche finalmente Avilés tuvo la oportunidad de defenderse.

Aunque José Antonio continúa en Honduras ya conoce lo que le espera en España, ya que se lo ha transmitido su familia durante una llamada telefónica tras su expulsión y anoche tuvo la oportunidad de defenderse ante las cámaras del programa durante una entrevista con Jordi González.

"Ha sido dura pero no por mí, yo con 24 años me puedo confundir, puedo tener muchos errores en el pasado y tendré que dar muchas explicaciones, pero mi familia no se merece, como daño colateral, estar expuesta como está, ellos no han decidido estar en televisión, es una familia normal, que trabaja...", ha comenzado justificando el colaborador de 'Viva la vida', que ha asegurado que solo hablará en su programa cuando realmente tenga toda la información para dar las explicaciones pertinentes.

Ante un vídeo en el que se recogía todas las acusaciones contra el superviviente, Avilés ha expresado: "Cuando llegue a España y a 'Viva la Vida', que ha sido el único lugar en el que me han defendido, desgranaré todo y diré esto es verdad, esto es mentira. Me he confundido, pero ni la mitad de lo que están diciendo". Eso sí, no ha dudado en defenderse y asegurar que se le está dejando como un "ogro" pero que: "Con la verdad no se tiene miedo, me sentaré y lo explicaré todo, y la gente será la que juzgue todo. Llevo dos años trabajando y qué casualidad que ahora sale todo el mundo, cuando estoy a 8.000 kilómetros y no puedo defenderme", sentencia.

Sin duda, un momento marcado por la tensión en el que Jordi puso contra las cuerdas a Avilés, quien no quiso contestar a ningún caso concreto y que en todo momento se mantuvo firme a su decisión de hablar en el programa que presenta Emma García.