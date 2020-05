'Supervivientes' | José Antonio Avilés no convence con sus explicaciones sobre sus supuestas estafas

'Supervivientes'regresaba como cada domingo con su versión 'Conexión Honduras' para conocer las últimas novedades de los concursantes de la isla, ver los últimos enfrentamientos y conocer las opiniones del último expulsado.

En esta ocasión, la encargada de verse en el espejo después de varios meses en la isla era Yiya. La extremeña era la última expulsa y se dispuso a realizar el ritual que hacen todos los expulsados, mirarse en el espejo para ver el cambio. 13 fueron los kilos que perdió la de Don Benito que no se mostraba muy contenta con su cambio: "Lo que más me ha impactado, de momento, son las patas, porque yo tenía patas y ahora tengo piernas y no me gusta. A mí me gusta estar jamona. Me supone un impacto", declaraba.

La defensa a las acusaciones de estafa de José Antonio Avilés

A pesar de la normalidad de la gala del domingo, nunca había tenido tanto peso un concursante expulsado dos semanas atrás. Este es el caso de José Antonio Avilés, un personaje que en las últimas semanas ha sido señalado por graves acusaciones como fraudes, estafas, falsificación de documentos o malas prácticas periodísticas.

Sobre todas estas polémicas han estado indagando los programas de Mediaset como 'El programa de Ana Rosa' o 'Sálvame'. Es por eso que las declaraciones del cordobés cobraban importancia en esta gala y eran vendidas como el atractivo principal.

"He podido ir procesando la información de estos días y me gustaría poder hablar contigo para que la gente sepa quien es verdaderamente José Antonio. A lo largo de estos tres meses se ha hablado de mí mucho y muy mal, bastante mal haciendo parecer a José Antonio un ogro", comenzaba el joven defendiéndose hablando de sí mismo en tercera persona.

"Sabía a lo que me exponía. Ha sido una semana muy dura teniendo muy poca información, solamente algunos coletazos de la información y te puedo decir que es muy dura la información. Muy dura la situación, no por mí porque yo con 24 años me puedo confundir, puedo tener muchos errores en el pasado y tendré que dar muchas explicaciones, pero tengo una familia que no se merece como daño colateral estar expuestos. Mi familia no ha decidido estar en televisión", se intentaba justificar el colaborador de 'Viva la vida' mientras que Jordi González le recordaba que hablaba con su madre todas las semanas.

A continuación, el presentador de 'Supervivientes' ponía a Avilés un vídeo donde aparecían algunas de las acusaciones vertidas por sus compañeros de cadena a lo largo de semana. Acusaciones como las malas prácticas del joven para conseguir entrevistas con los padres de Julen o con la muerte del futbolista José Antonio Reyes, o las que le acusan de deber dinero a numerosas pequeñas empresas. La última de ellas la desvelaba María Patiño en 'Socialité' donde demostraba que el título de periodismo de Avilés está falsificado y que la universidad está pensando tomar acciones legales en contra del concursante.

"Sabía coletazos de lo que se había dicho porque por cierto, yo no he robado ningún telefono móvil. Yo he tenido un telefono móvil al igual que mis compañeros para hablar con mi familia y mi familia me ha contado todo lo que se está diciendo y yo responderé a todo esto en mi programa, en ‘Viva la vida'", decía excusándose y negándose a decir nada más sobre el asunto sin aclarar nada.

"Parece ser que con José Antonio no hay presunción que valga. A Jose Antonio se le ha fiscalizado y se le ha mandado al paredón y todo ha valido. Juzgar lo hace un juez y fiscalizar lo hace un fiscal, aquí se ha dicho que he llegado a extorsionar a familias para conseguir entrevistas. Eso es mentira y mi programa ha tenido que salir en mi defensa", seguía defendiéndose el joven.

Finalmente tras acusar con demandar a alguno de sus compañeros de cadena y justificando alguna de las acusaciones que le iba formulando el presentador, Jordi le despedía con una pregunta clara y concisa: "¿Tienes miedo?". "Con la verdad no se tiene miedo y yo te digo que me sentaré y lo explicaré todo y la gente será la que juzgue. Lo haré con toda la información y con la verdad", sentenciaba con seguridad José Antonio Avilés.

Avilés: "La presunción de inocencia en España existe y parece ser que con José Antonio no existe" https://t.co/0FBgMJbayp#ConexiónHonduras12pic.twitter.com/xl7fsnookv — Supervivientes (@Supervivientes) May 10, 2020

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Así fue el intento de estafa del showman José Antonio Avilés al Córdoba C.F. ofreciendo 500.000 euros

SUPERVIVIENTES | José Antonio Avilés protagoniza el cambio más radical de la edición, y dudas con su profesión

La falta de sensibilidad de 'Viva la vida' para comenzar un programa con un 'funeral': "Asqueroso"