La espectacular transformación de Wyoming en Santiago Abascal: "Hay que mandar al Ejército a Cataluña"

No es la primera vez que en el programa presentado por Wyoming realizan una sección que a la que denominan 'entrevistas por la cara'. Ya habíamos visto esta sección con personajes como Isabel Díaz Ayuso o Esperanza Aguirre, pero jamás habíamos visto un resultado tan desconcertante como el conseguido para recrear al líder de Vox, Santiago Abascal.

En esta sección del programa se utiliza una tecnología similar a la 'deepfake', o lo que es lo mismo, la sustitución de un rostro por otro a semejanza de como funcionan los famosos conocidos filtros de Instagram. En esta ocasión, José Miguel Monzón, más conocido como 'Wyoming', comenzaba alegando que "Santiago Abascal, por lo que sea, no quiere venir a este plató, así que para que podamos entrevistarle no me queda otra opción que beberme su ADN". Además añadía que " en esta ocasión lo hemos tenido que congelar a menos de 200 grados porque ha sido meterlo en La Sexta y ponerse a hervir".

En toda esta presentación de la sección, continuaba Wyoming ironizando sobre el contenido el 'jugo' que iba a tomar: "Contiene un 50% de genoma de Abascal, mezclado con un 20% de sangre de El Cid, un 29% de sudor de don Pelayo, y el 1% restante es una lágrima del Fary".

Ya transformado en el presidente de Vox, Wyoming/Abascal negaba el saludo a Dani Mateo, y saludaba a los "traidores a la patria" y criticaba que Mateo "debería ser el único rojo que se haya quedado sin un cargo de vicepresidente". Caracterizado como el líder del tercer partido más votado en las últimas elecciones, atacaba la cantidad de ministerios que hay en el Gobierno de Sánchez: "Eliminaría todos los ministerios menos uno, el que no tiene Sánchez, el de la Españolidad".

Bajo la apariencia de Abascal, el presentador también afirmaba que no era racista ya que "dos negros tienen su admiración, el de Vox y el de Whatsapp". Continuando con esta surrealista entrevista, también tenía este 'pseudo Abascal' tiempo de acordarse del PP: "No esperen una oposición cobarde y llorona como la del Partido Popular. Nosotros vamos a controlar el nido de golpistas comunistas piojoso que han tomado las instituciones vamos a recurrir a las armas", sacando un tirachinas al que llamó 'salvapatrias' que utilizaría cada vez que escuche expresiones como "sí se puede" o "portavoza".

Dani Mateo, en este momento de la entrevista, sacaba el tema de Cataluña: "Hay que mandar el Ejército a Cataluña y detener a Torra, Puigdemont y a Piqué, por renunciar voluntariamente a jugar en la Selección. Cataluña se ha convertido en un terreno peligroso".

Sobre las medidas que aplicará el nuevo Gobierno de Sánchez: "A ver perroflautas, si es que además sois tontos. Si seguís prohibiendo a los coches circular por las ciudades, ¿a quién vais a pedir cuando hagáis malabares en los semáforos?". A continuación seguía haciendo hincapié en el tema de la igualdad: "¿Acaso nuestro imperio se construyó con feminazis y marimachos?, ¡no!, conquistamos América con la valentía de los hombres que en el campo de batalla les aguardaba la gloria, y en casa, sus mujeres con la comida hecha y la ropa recién planchadita, así ha sido siempre y así debe seguir siendo".

Pero qué fantasía de caracterización / efecto especial del Gran Wyoming como Santiago Abascal? #elintermedio — s_5 (@SBA_5) January 28, 2020

Para acabar, Wyoming/Abascal tocaba una especie de trompeta y llamaba a la Legión, la Guardia Civil y a 'La patrulla canina' para recuperar las instituciones del golpe de Estado bolchevique, mientras se marchaba en su 'caballo inviseble'.

Es indudable lo perturbador que muchas veces puede hacer parecer la tecnología, una llamada de atención para no creerse todos los vídeos que se difunden en internet. Ahora habrá que ver qué le parecerá al auténtico líder de Vox, Santiago Abascal, esta suplantación de identidad por parte del presentador de La Sexta.