Alta tensión entre Xabier Fortes y José Manuel Soto: "Has tratado de difamarme"

Día de lo más entretenido el que ha tenido Xabier Fortes después de su enfrentamiento con Iván Espinosa de los Monteros. No es el primer enfrentamiento que tienen el presentador de 'Los Desayunos de TVE' y el portavoz de Vox en el Congreso, ya que durante el estado de alarma, Espinosa de los Monteros no dudó en cargar contra el papel que estaba teniendo la televisión pública a la que acusó de ser "una herramienta de Gobierno, que posee los tres poderes y los medios de comunicación, haciéndolo directamente en TVE".

El último enfrentamiento entre Fortes y Espinosa de los Monteros sucedía después de que el periodista y escritor Antonio Papell cargase contra el partido de Santiago Abascal mientras se debatía el liderazgo de Pablo Casado en el Partipo Popular. Papell se remontó hasta la Segunda Guerra Mundial para relacionar a Vox con el nazismo: "Estamos hablando de una extrema derecha en un país que estuvo alineado con el Eje durante la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de esa misma extrema derecha. En España hubo una formación que se llamó la División Azul, que fue a combatir con los nazis en Alemania. España no fue neutral como se nos explicó de niños. Parece que lo de Vox es irrelevante", eran algunas de las consignas lanzadas por el colaborador de 'Los Desayunos' mientras que Fortes intentaba frenar estos ataques.

Estas declaraciones no sentaban nada bien dentro del seno de Vox, de ahí que la intervención de Espinosa de los Monteros fuera más tensa de lo habitual: "He llegado a escuchar en este programa en los últimos cinco minutos decir que el PNV es un partido de gente moderada y sensata, que no es independentista y, a la vez, el mismo periodista, el Sr. Papell, conectar a Vox con hechos históricos con los que nada tenemos que ver y que probablemente forma parte de algún tipo de terapia que está pasando él con los espectadores. Le aconsejo un poco más de moderación, un poco más de equilibrio, un poco más de prudencia y la terapia que la lleve a profesionales de psiquiatría, que es donde tiene uno que ventilar ese tipo de problemas que pueda uno tener", le echaba en cara el político a Papell tras sus declaraciones.

1/Tras los sucesivos ataques a ⁦@Vox_es⁩ del tertuliano ⁦@Apapell⁩ recibe un zasca monumental d ⁦@ivanedlm⁩ en ⁦@Desayunos_tve⁩ q extiende a la falta de moderación d ⁦@rtve⁩ pública �� pic.twitter.com/dE4tY42D90 — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) July 14, 2020

El rifirrafe entre José Manuel Soto y Xabier Fortes

El propio Fortes ha tenido que dar explicaciones en redes sociales después de lo sucedido entre Papell y el político de Vox. Muchas han sido los que han criticado al presentador por su papel por su postura en esta disputa, algo que no ha gustado ni a los sectores de derecha ni tampoco a los de izquierdas: "Un político en directo manda al siquiatra a un colaborador de mi programa. Le afeo su intervención hasta en 3 ocasiones y luego doy derecho de réplica al ofendido. Tuiteros de derecha me critican por intervenir y de izquierda por no hacerlo. Así están las cosas".

Un político en directo manda al siquiatra a un colaborador de mi programa. Le afeo su intervención hasta en 3 ocasiones y luego doy derecho de réplica al ofendido. Tuiteros de derecha me critican por intervenir y de izquierda por no hacerlo. Así están las cosas. — Xabier Fortes (@xabierfortes) July 14, 2020

José Manuel Soto, muy acostumbrado a ser crítico con el periodista de TVE a través de las redes, no ha evitado hacerse eco de este mensaje y replicarlo tirando de ironía: "La difícil misión de parecer imparcial cuando tu empleo depende de que no lo seas...", escribía en su perfil de Twitter. Fortes no se quedaba ajeno a esta respuesta e iniciaba un cruce de declaraciones entre ambos. De esta manera, el periodista tiraba de la misma ironía con la que el artista andaluz le había atacado: "La difícil misión de parecer un artista....".

Finalmente, Soto replicaba el mensaje de Fortes atacando a la utilización partidista que se hace de TVE desde el Gobierno y dejando un último recado al periodista: "Cada uno nos buscamos la vida como podemos, yo al menos voy por libre y no vivo de un cargo público del q han echado a otros compañeros por no plegarse a imposiciones ideológicas. TVE siempre fue la tele de todos y gozaba de prestigio internacional, ahora es la tele del Gobierno".

Cada uno nos buscamos la vida como podemos, yo al menos voy por libre y no vivo de un cargo público del q han echado a otros compañeros por no plegarse a imposiciones ideológicas. TVE siempre fue la tele de todos y gozaba de prestigio internacional, ahora es la tele del Gobierno — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) July 14, 2020

Fortes ha respondido a este mensaje reprochando a Soto que lo juzgue sin conocerlo.

Sin conocerme de nada has tratado de difamarme en el ámbito profesional y ético. Yo sólo he tratado de responder en tono irónico a tus descalificaciones. Un abrazo y que tengas suerte en la vida. https://t.co/9VzrGXy8VH — Xabier Fortes (@xabierfortes) July 15, 2020

