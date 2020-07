La sorprendente defensa de Xabier Fortes a Vox: "Es un partido legal"

El duro rifirrafe que ha protagonizado esta mañana en el programa ‘Los desayunos’ de TVE, presentado y dirigido por el periodista Xabier Fortes, y que ha enfrentado el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, con el periodista y escritor Antonio Papell continúa levantando polvareda.

Espinosa de los Monteros ha acusado a Papell de que “está demasiado acostumbrado a que nadie le conteste esas barbaridades que dice en esta televisión pública en la que cobra una remuneración de todos los españoles, por venir aquí a verter acusaciones gravísimas contra un partido que representa a cuatro millones de españoles y que, por cierto, acaba de conseguir un escaño en el País Vasco, para rebatir a gente como usted, pero que están dentro de las filas de Bildu y dicen prácticamente las mismas cosas que usted”.

Estas palabras del diputado de Vox llegaban después de que el colaborador de ‘Los desayunos’, entre otras cosas y remontándose casi 80 años atrás, vinculase a Vox con el nazismo, asegurando que “estamos hablado de una extrema derecha en un país que estuvo alineado con el Eje durante la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de esa misma extrema derecha”.

⚡ Espectacular repaso de @ivanedlm poniendo a los sectarios y desequilibrados de TVE en su sitio.



������ pic.twitter.com/L2wmPEWKLR — vox_es ���� (@vox_es) July 14, 2020

La sorprendente defensa de Xabier Fortes a Vox

Rápidamente, el encontronazo dialéctico entre Espinosa de los Monteros y Papell pasó a las redes sociales, especialmente a Twitter, donde un gran número de tuiteros comenzaron a atacar al propio Xabier Fortes al considerar que no había mediado en un sentido o en otro. De hecho, éste se vio obligado a publicar un mensaje que lo dice todo: “Un político en directo manda al siquiatra a un colaborador de mi programa. Le afeo su intervención hasta en 3 ocasiones y luego doy derecho de réplica al ofendido. Tuiteros de derecha me critican por intervenir y de izquierda por no hacerlo”. “Así están las cosas”, se lamentaba Fortes.

Un político en directo manda al siquiatra a un colaborador de mi programa. Le afeo su intervención hasta en 3 ocasiones y luego doy derecho de réplica al ofendido. Tuiteros de derecha me critican por intervenir y de izquierda por no hacerlo. Así están las cosas. — Xabier Fortes (@xabierfortes) July 14, 2020

A pesar de esto, las críticas y los ataques contra el director y presentador de este programa no han cesado en redes sociales, especialmente de quienes consideran, con un talante nada democrático, que ni siquiera debería de haberle dado posibilidad de intervenir a ningún representante de Vox.

Lo que he hecho es afear su intervención, hasta en tres ocasiones, y luego, cuando acaba la entrevista, dar la palabra al ofendido, mi amigo y tertuliano @Apapell . Es lo que entiendo más sensato en momentos de tanta tensión. Seguro que otro lo haría de otra manera. https://t.co/B8kQoKrS8k — Xabier Fortes (@xabierfortes) July 14, 2020

En este sentido, Xabier Fortes ha sido claro y contundente en su respuesta a quienes piensan así, al aseverar que “VOX es un partido legal, y gusten o no sus ideas es la tercera fuerza del parlamento”.

VOX es un partido legal, y gusten o no sus ideas es la tercera fuerza del parlamento. TVE está obligada por ley a entrevistar a sus líderes, pero aunque no fuese así tambien lo haría para cumplir con las leyes del periodismo. Entrevistar no es dar masajes. https://t.co/ZPhgPiNzIK — Xabier Fortes (@xabierfortes) July 14, 2020

“TVE está obligada por ley a entrevistar a sus líderes, pero aunque no fuese así también lo haría para cumplir con las leyes del periodismo”, ha subrayado Fortes, al tiempo que ha indicado que “entrevistar no es dar masajes”.

