El duro rifirrafe de Espinosa de los Monteros en el programa de Xabier Fortes: "Le ha mandado al psiquiatra"

Continúa la resaca electoral tras los comicios autonómicos en el País Vasco y eso se nota en los diferentes programas y tertulias, tanto televisivos como radiofónicos. Lo mismo que continúan los rifirrafes entre contertulios e invitados a cuenta del diputado que Vox ha conseguido en las elecciones vascas, algo realmente curioso pues, por otra parte, parecen aceptar con total normalidad el nuevo ascenso de la izquierda abertzale aglutinada en EH Bildu, formación que no condena y justifica los asesinatos de ETA, y que suma 22 diputados, 4 más de los que ya tenía.

Uno de esto últimos enfrentamientos se ha vivido en el programa ‘Los desayunos’ de TVE. Todo comenzaba tras una intervención del periodista y escritor español Antonio Papell, quien se remontaba casi 80 años atrás para vincular a Vox con el nazismo, asegurando que “estamos hablado de una extrema derecha en un país que estuvo alineado con el Eje durante la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de esa misma extrema derecha”.

En ese momento, otro de los contertulios, con cara de sorpresa, le indica que “no nos vamos a remontar a la Segunda Guerra Mundial”, tras lo cual Papell recuerda que “en España hubo una formación que se llamó la División Azul, que fue a combatir con los nazis en Alemania. España no fue neutral como se nos explicó de niños”. Después de estas sorprendentes palabras, Xabier Fortes, director y presentador de ‘Los desayunos’ le intenta corregir: “Antonio, nos vamos un poco lejos”, a lo que el periodista sigue insistiendo: “No, es que parece que lo de Vox es irrelevante”.

Minutos después comenzaba en el programa la entrevista que estaba programada con el portavoz en el Congreso de Vox, Ivan Espinosa de los Monteros, quien señaló sentir “preocupación por cosas que se han dicho en los últimos minutos y que muestra cómo están de inestables algunos periodistas que en realidad son activistas, pero van disfrazados de periodistas de la izquierda radical”, en clara alusión a Papell.

Un activista de la extrema izquierda, disfrazado de periodista, pide un cordón sanitario a @vox_es por no sé qué de la II Guerra Mundial, y luego afirma que el PNV es un partido sensato, no independentista, “aunque lo digan sus estatutos.”



Un poco desequilibrado sí parece, no? https://t.co/wUEeDOTxdF