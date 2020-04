La emotiva confesión de Javier Rey con su pasado en la enfermería: "Hay que ser muy valiente"

'El Hormiguero'continúa con su habitual marcha cada día con su versión 'Quédate en casa'. En esta ocasión los invitados fueron el cantante Dani Martin, y el actor Javier Rey. Ambos coincidieron en como se están poniendo en forma durante esta cuarentena, sin embargo los momentos más emotivos los dejó el protagonista de la ficción de Atresmedia 'Mentiras'.

La confesión de Javier Rey: "Hay que ser muy valiente"

El actor conocido por sus papeles en 'Velvet' y 'Fariña', visitaba a través de videollamada 'El Hormiguero' tan solo 24 horas después de que lo hiciese su actual pareja, la también actriz Blanca Suárez.

El motivo de la visita de Rey fue la promoción de su nueva serie, una serie que estrena Atresmedia a través de su plataforma digital y que es una adaptación de uno de los últimos éxitos de la televisión británica, 'Mentiras'. Sobre el argumento de la serie el actor confesaba que: "Básicamente va de dos personas, que quedan, que tienen una cita. Al día siguiente tienen un conflicto: ella dice que ha sido violada y él que ha sido consentido. Empieza una trama fascinante con todos los personajes con algo que ocultar. A partir de ahí, hay muchas mentiras y enlaza con las fake news y la presunción de inocencia”. Bajo este argumento de Pablo Motos no dudo en afirmar que él es muy crédulo: "Suelo comerme todas las mentiras, normalmente soy de las que se las crees", decía entre risas.

Además el actor comentó cómo está viviendo la cuarentena, donde ha encontrado el entretenimiento en dos cosas que comparte con muchos españoles, la cocina y el ejercicio. Sobre sus artes culinarias Rey admitió necesitar mejorar: "Vi por Instagram cómo se hace una tortilla de coliflor. Tenía una un poco pocha en casa e intenté hacerla, de sabor estaba bien, pero de aspecto era vomitivo", y añadía entre risas que el ejercicio le está jugando unas malas pasadas con la ropa: "Cuando salga solo voy a hacer películas de acción porque me estoy poniendo fuerte de más o algo pasa con la lavadora", afirmando que durante estos días hace sesiones dobles de entrenamiento.

El momento más emotivo de la entrevista sucedió cuando Pablo Motos recordó que el actor había estudiado técnico de laboratorio porque en su día tenía intención de ser enfermero. A raíz de este descubrimiento, el presentador de Requena quiso preguntar a su invitado: "¿Te has imaginado a ti mismo en esta situación trabajando en esa profesión?".

El actor confesaba que: "No me lo he imaginado. Es una época de mi vida que tengo tan olvidada que me lo recordaron haciendo la promoción de la serie y me asusté", decía sincerándose. "Me dio miedo el hecho de que hay que ser muy valiente para ser ahora un sanitario, estar ahí, ir todos los días a currar, volver a tu casa con tu familia y levantarte al día siguiente para volver a lo mismo", decía poniendo en valor la labor de todo el personal sanatario día sí y día también.

"Me dio miedo y mucho vértigo el tener que estar ahí porque es una responsabilidad gigante. La sanidad conmigo no se ha perdido nada, pero tienen todos mis respetos", terminaba el actor de 'Fariña'.

