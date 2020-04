Rosalía confiesa en El Hormiguero lo 'malamente' que lo está pasando lejos de su familia por el coronavirus

Era una de las entrevistas estrellas de la semana en 'El Hormiguero 3.0: Quédate en casa'. Pablo Motos recibía, por videollamada, a una de las artistas del momento, la catalana Rosalía.

En una de entrevista de lo más entretenida, cantante y presentador hablaron de cómo está la artista, cómo está viviendo esta cuarentena, a qué dedica el tiempo libre, y si después de tanto éxito repentino la catalana necesitaba un descanso necesario.

Rosalía atrapada en Miami y lejos de los suyos por el coronavirus

La mediática Rosalía ha explicado que toda la explosión de la crisis del coronavirus le ha pillado en Estados Unidos porque en enero fueron los Grammy's y aprovechó para quedarse grabando lo nuevo de su discografía. Para poder llevar mucho mejor este cuarentena obligatoria, ya que no podía viajar a España decidió pasar la cuarentena junto a Rebeca León, CEO de Lionfish y su mánager profesional.

Pablo Motos comenzaba la entrevista con la estrella con algo tan evidente como el nuevo cambio de look que se ha hecho la catalana durante estos días y que revolucionaba las redes. Rosalía se ha cortado el flequillo dejándoselo recto cubriendo toda la frente, algo que al presentador de Requena parece haberle gustado: "Estás muy guapa con el corte de flequillo que te has hecho", le confesaba Motos.

La cantante de 'Malamente', admitía que "me he dado cuenta que en situaciones así, límite, empiezo a pensar en proyectos de belleza y empiezo a hacer líos". En esta ocasión a la artista le ha dado por la tijeras: "Me ha dado por la tijera y me he cortado el pelo", admitiendo también que ha sido ella misma quien se lo ha cortado.

Sobre este asunto bromeaba Motos, que cree que serán muchas las personas que quieran seguir el ejemplo de Rosalía: "Mañana habrá millones de personas cortándose el pelo como ella", afirmaba el presentador apoyado por su colaborador, El Monaguillo, que también bromeaba sobre el asunto: "Hay que ser guapo para hacerse ese corte. La gente se afeita pensando que le va a quedar la calva de Bruce Willis, y no", decía entre las risas de todos.

También ha confesado la catalana a qué está dedicando todo este tiempo libre. Ha admitido que en la casa donde está hay un pequeño estudio de grabación, y que está componiendo y grabando, pero también que esta situación le está sirviendo para conocer nuevas aficiones: "Estoy aprendiendo a cocinar, a hacer toques de fútbol, un poco de música...", entre otras cosas que comentaba Rosalía.

Sobre su familia, también hablaba tras tenerlos tan lejos en una situación tan complicada como la que ha generado el coronavirus: "Ahora me ha pillado la cuarentena en Miami y es fuerte porque tengo la familia lejos y a todos nos ha cogido por sorpresa. Nos hacemos videollamadas con los amigos y por lo menos sé que están bien", afirmaba algo alviada con poder tener contacto con ellos, pero también admitía que esta situación afectaba a su ánimo: "Tengo días de todo, de tomar mucha consciencia de lo que está pasando, me siento mas triste y preocupada, pero otros quiero abstraerme más para encontrar más luz y energía alta".

Sobre a la persona que más echa de menos, Rosalía fue clara y recordó a su hermana, a quien admite que es la persona a la que más llama: "A mi hermana Pili. De hecho, me dijo que no me hiciera esto en el pelo. Pero cuando colgué, me lo hice", admitía riendo.

Rosalía explica el motivo de su nuevo lookAtresmedia

El secreto musical de Rosalía: "No puedo escuchar mi música"

Hubo tiempo también en esta entrevista para hablar de música, ya que la propia Rosalía ha sacado una canción en mitad de toda esta crisis. Una canción que estrenó el 24 de marzo bajo el nombre 'Dolerme' y que la propia artista confesaba que había compuesto y montado durante el confinamiento. Una canción donde Rosalía da un paso atrás y vuelve a la música con tonos más flamencos: "La terminé de escribir durante la cuarentena. Tenía planes de hacer una colaboración con un artista americano pero era un tema muy agresivo y lo paré. No tenía sentido con lo que sentía ahora. Así que saqué esta canción porque me resonaba más y la quise compartir. La terminé lo antes que pude y la saqué", confirmaba sobre el proceso de elaboración de esta nueva canción.

Motos y Rosalía también hablaron de la importancia de la música y del baile en momentos de crisis o de tristeza, de como ayudan estas dos disciplinas a mirar las cosas de otra manera para poder afrontarlas: "Hacer música para mí es brillar, es lo que me mantiene en mi centro. El arte a mí me ayuda a sobrellevar situaciones difíciles. Nos ayuda a todos a sobrellevar los momentos de soledad: ponerte a ver series, dibujar, cantar, etc...", reflexionaban ambos.

Sobre como saldremos de esta situación cuando todo acabe, la estrella catalana también daba su opinión: "Intento pensar de forma positiva y mi fe me dice que todo volverá a la normalidad. Simplemente hay que tener paciencia, es momento para ser asertivos, entender a la gente de alrededor".

Pablo Motos quiso saber, con todo el éxito que ha tenido la cantante, qué proceso seguía a la hora de hacer sus canciones: "Depende, siempre es diferente. Hay canciones que es a partir de una letra y le busco la melodía. Pero otras parten de unos acordes. Otras tienes una melodía que te gusta y le haces el traje", confesaba ante la admiración del presentador de 'El Hormiguero'.

A pesar de ello, Rosalía sorprendía con una declaración sobre su propia música que dejaba a todos sin palabras: "No escucho mis canciones. No puedo escuchar mi música. Cuando siento que estoy pensando demasiado paro, porque sino estaría siempre reabriendo los proyectos. El sonido es según el feeling. Te afecta como tú te sientas", terminaba sobre el proceso que seguía a la hora de lanzar una canción.

