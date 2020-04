Música y solidaridad; las armas de Pablo Alborán para vencer el coronavirus en 'El Hormiguero'

Pablo Motos regresaba otra semana más con el programa de entretenimiento referente durante esta cuarentena, 'El Hormiguero 3.0: Quédate en casa'. Esta semana el programa de las hormigas abría con dos invitados muy especiales, la actriz Anna Castillo y el cantante Pablo Alborán. Castillo confesó durante el programa como está viviendo la cuarentena entre subidas y bajones emocionales, y también como se está refugiando en la cocina.

Como ya viene siendo habitual, Motos comenzó el programa con una de sus charlas motivacionales. En esta ocasión, la reflexión volvió a girar sobre la situación que estamos viviendo en nuestras casas: "Estamos sufriendo un trauma colectivo. Encima no nos podemos abrazar, que es una de las cosas que más calma a una persona. Debemos meternos en la cabeza ideas cuanto más simples mejor. No hay que mirar las noticias todo el día. Las cifras, con mirarlas cada dos días es suficiente, no hace falta tanto sufrimiento", continuaba Pablo aconsejando.

"El aburrimiento es el nuevo bicho contra el que luchar", decía para finalizar con una frase del filósofo Mondoñedo Rigodó para hacer un símil con la realidad de hoy en día: "El pájaro no canta porque es feliz, es feliz porque canta".

Pablo Alborán tira de música y de solidaridad para combatir contra el coronavirus

Llegaba el momento en el que el tiempo de 'El Hormiguero' era para Pablo Alborán. El malagueño regaló un momento muy emotivo después de presentar su última canción ‘Cuando estés aquí’, una canción que habla de lo que nos está haciendo sentir toda esta situación entre la tristeza y el confinamiento. Además, esta canción tiene detras un trasfondo solidario, y es que todos los beneficios que consiga recaudar serán destinados a UNICEF. “Es un mensaje de reflexión y perspectiva, empecé a escribirla en el inicio del confinamiento, cuando veíamos la histeria pero también la solidaridad. Surgió la inspiración y compuse esta canción, que creo que manda un mensaje de esperanza”, afirmaba sobre el proceso de creación de esta canción y el bonito gesto que hay detrás de ella. Toda esta explicación despertó la curiosidad de Pablo Motos que quiso conocer como sonaba esta nueva canción, una petición que con guitarra en mano Alborán no pudo rechazar:

Sobre como está viviendo estos días, el cantante afirmaba que no estaba llevando nada mal el confinamiento: “Ahora estoy feliz, os llevo viendo un rato y hacéis feliz a la gente. Estoy pasando el confinamiento en Málaga, con mis padres, tengo esa suerte de estar acompañado, que al final es un privilegio enorme”, confesaba al público de 'El Hormiguero'.

Al igual que días atrás hiciese con Rosalía, Pablo Motos quiso saber sobre el proceso de creación de canciones del malagueño, y si posteriormente se escuchaba y juzgaba: “Las canciones no son buenas o malas. Sobre el juicio sobre mí, soy muy raro, me gusta dejar reposar las cosas y me canso si siento que hago lo mismo. A veces hay un motor que notas. Por ejemplo, este tema salió del tirón. También me ha pasado que he compuesto una canción por la noche que creo que es buenísima y por la mañana me parece horrible”, decía entre risas.

También hablo Alborán de Terral, su perro, una de sus mayores compañías, algo que quiso aprovechar para hacer un llamamiento en contra del abandono animal y del bienestar de los animales: “Es espídico, he tratado de tenerle aquí, pero es imposible, lo destroza todo. Los animales nos salvan la vida en muchas ocasiones y pido por favor que no los abandonen”, decía fuertemente convencido.

Para terminar esta entrevista, el presentador de Requena quiso saber cuál sería el primer lugar donde el malagueño daría un concierto después de que se supere toda esta crisis: “En cualquier lugar. Todo el mundo está pensando cómo lo vamos a hacer para los conciertos, para mí el hecho de que me dejéis cantar aquí ya es bueno. Prefiero pensar en el hoy que en lo de mañana, que es incierto. Te diría que Málaga, porque es mi tierra y fue mi primer público, pero allá donde pueda haber gente”, decía esperanzado.

