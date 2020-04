Ernesto Sevilla confiesa en 'El Hormiguero' lo vergonzoso que fue su primer amor

Otra noche más 'El Hormiguero' volvía a las pantallas españolas con el objetivo de entretener en mitad de toda esta tormenta informativa con el coronavirus. Lo hacía la noche después de que Pablo Motos se viralizara tras su mensaje de unidad y llamada de atención a los políticos.

En esta ocasión los invitados a participar en el programa de las hormigas fueron el actor y director Daniel Guzman, y el humorista Ernesto Sevilla que eclipsó el programa con su perro Elvis y con el humor machego que el caracteriza. Descató sobre todo una anécdota que contó que provocó ataques de risas entre los miembros de 'El Hormiguero' y que no tiene pérdida.

El momento más ridículo de Ernesto Sevilla #QuédateEnCasaEH15 pic.twitter.com/Fsb4sGbIlY — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 15, 2020

El ridículo primer amor de Ernesto Sevilla

El albaceteño apareció con problemas de conexión que dificultaban la entrevista y también aparecía acompañado de su perro Elvis. Sobre la mascota, Sevilla afirmaba que no le ha enseñado nada de nada: "No le he enseñado ningún truco, pero sí que me mira como juzgándome", afirmaba. El humorista ha explicado que en los paseos con su mascota no tiene grandes problemas ya que guarda la distancia con la gente, pero "ya la guardaba de antes". Además, El Monaguillo explicó que estos días están haciendo juntos, directos de Instagram en los que se preguntan tonterías el uno al otro.

Siguiendo con el humor habitual que acompaña al 'chanante', su amigo El Monaguillo le hizo revelar cuál ha sido el momento más ridículo de su vida, una historia donde Ernesto mezclo lo romántico con lo vergonzoso y que hizo las risas de todo el mundo: "Una cosa que me pasó cuando era un niño. Me gustaba la más guapa de mi clase y en ese momento no me comía un colín. Le pedí salir, muerto de la vergüenza, tardé un cuarto de hora en armarme de valor y me acerqué a ella", comenzaba contando para delicia de todo el mundo.

"¿Quieres salir conmigo?", le preguntó el albaceteño y cuando ella respondió que sí, a él solo le salió darle las gracias: "No sé porqué le dije gracias", confesaba. Pero lo mejor estaba por llegar: "Cuando se lo dije, sonreí como un gilipollas y me salió una pompa de moco y explotó", un recuerdo que provocaba un ataque en Pablo Motos muy complicado de ver habitualmente en el presentador de Requena. "Gracias a Dios eso me ha dejado de pasar. Yo no he visto a ningún adulto con la pompa esa", mezclando lo escatológico con lo romántico.

Esta 'bonita' historia de amor terminaba de forma triste: "El caso es que la chica, como media hora después mandó a la amiga y ella me dijo que cortaba conmigo. Es fue mi primera relación, muy intensa, lo pasé fatal cuando me dejó porque me gustaba muchísimo", terminaba.

El albaceteño también está aprovechando estos días para decorar su pasillo y llenarlo de referencias cinematográficas. Además confesaba que se ha emborrachado por videollamada, una de ellas vestido de Spider-man. "Hago como tres a la semana. Para la gente como yo, que nos gusta mucho la calle, esas llamadas están siendo como mi metadona durante el confinamiento".

