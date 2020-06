La emoción de los concursantes de 'MasterChef' tras cumplir juntos el confinamiento en la finca del programa

La llegada del coronavirus puso en pausa la vida de gran parte de los españoles a lo largo de todos los meses que ha durado el confinamiento. Y no es algo exclusivo de España, sino prácticamente ha sido un efecto que la enfermedad ha provocado en la sociedad de todo el mundo.

Estas pausas también se han visto reflejadas en los proyectos laboreles de empresas y de personas, algo que se ha trasladado al sector audiovisual. La gran mayoría de rodajes de películas, series y programas en directo se han visto afectadas por el COVID-19, teniendo que suspender o aplazar este trabajo.

En la industria audiovisual española esto se ha repetido como una constante, los platós se han vaciado de público, gran parte de las series y películas se han dejado de grabar y se han cancelado programas. Por ejemplo, 'Operación Triunfo' mandaba a sus participantes a sus casas tras decretarse el estado de alarma, aunque finalmente conseguían retomar el concurso y terminar la edición.

Sin embargo, un caso que no había trascendido era la situación de los concursantes de 'MasterChef'. Los 8 aspirantes que quedaban de la edición actual han pasado todos estos meses pasando el confinamiento juntos en la casa donde habitan durante el concurso.

Los aspirantes de 'MasterChef' se reencuentran, a distancia, con sus familiares

'MasterChef 8' tenía gran parte de sus entregas grabadas antes de que se decretara el estado de alarma, esto ha permitido a TVE estrenar la edición el 13 de abril y seguir cada lunes ofreciendo un programa distinto. Sin embargo faltaba por grabarse la fase final de la edición. Este lunes se emitía la primera gala grabada durante después del confinamiento. Los rodajes del talent de cocina se retomaron el 27 de abril siendo opcionales para el equipo del programa y con grandes medidas de seguridad.

Sin embargo, los que pocos conocían era la situación de los concursantes durante todo este tiempo. En unas semanas tan complicadas Iván, Juana, Luna, Ana, Alberto, Michael, Jose Mari y Andy, han estado alejados de sus familiares y seres queridos, ya que como afirmaba el propio Jordi Cruz al comienzo del programa, estos aspirantes habían pasado todo el confinamiento juntos en la casa del programa, donde suelen vivir los concursantes de todas las ediciones durante el transcurso del concurso.

A pesar de vivir confinados, los concursantes han podido estar informados en todo momento de la situación de sus familiares, además han aprovechado el tiempo para convivir, conocerse mejor y también para mejorar las habilidades culinarias durante los 42 días que estuvo el programa parado.

Este programa 'postconfinamiento' de 'MasterChef' ha traído una sorpresa agridulce a los aspirantes del programa. Después de todo han podido reencontrase con sus familiares en el plató, eso sí sin poder tocarse y manteniendo rigurosamente las distancias de seguridad, todo ello después de 4 meses sin verlos.

"Estoy tan nerviosa que ni he reaccionado", ha confesaba la veterana Juana al tener a dos metros de distancia a su marido. "Es muy difícil tenerles tan cerca y no poder abrazarles", asentían los concursantes mientras recibían halagos de sus familiares. Sin embargo la situación de no poder abrazarles ni besarles ha provocado cierta frustración en los aspirantes, una frustración que reflejaba Luna entre lágrimas al ver a su hermano: "Para mí ha sido el momento más bonito y duro a la vez, ver a mi hermano y no poderle tocar ni abrazar".

