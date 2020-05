Revelado uno de los grandes secretos de 'Masterchef': "No lo sabe ni mi pareja"

'Masterchef es uno de los concursos más populares de la televisión en España. Tanto es así que el programa ya está grabado, de forma que en el momento de su emisión, están los concursantes desde sus casas viendo lo que ya hicieron en su momento. Las grabaciones en esta última edición se vierno interrumpidas, lógicamente, por la pandemia del coronavirus, un hito en la historia del programa de TVE. A mitad de esta edición, el programa ya se encontraría grabado y finalizado, para alivio de todos los fans del programa de cocina más popular de la TV. Pero, ¿qué significa esto?

Ya se conoce al ganador de esta edición de 'Masterchef'...

José María Royo es uno de los concursantes que mejor desempeño está teniendo en esta edición. El joven mallorquín ha conseguido a lo largo de los distintos programas tener un pin de inmunidad y todo gracias a la estrategia que con minuciosidad se va marcando. Pero lo más interesante que hemos conocido sobre este concursante ha ocurrido fuera del plató de 'Masterchef'.

En una entrevista concedida al periódico local 'Última Hora', en Mallorca, José María Royo habría desvelado uno de los mayores secretos que guarda el programa. Como bien hemos comentado, al estar grabado, ya se conoce quién ha ganado la edición que se encunetra en emisión en estos momentos en TVE. Pero tranquilos, no encontrarán 'spoilers' en esta noticia. Lo que ha desvelado Royo ha sido otro tema, uno relacionado con las normas y sanciones que pueden padecer los concursantes.

¿Cuánto hay que pagar si se desvela el nombre del ganador de 'Masterchef'?

En su entrevista, Royo ha confesado que el programa del ente público les obliga a firmar una cláusula en su contrato relativa a la confidencialidad sobre el resultado del mismo. Se trata de una medida lógica y que atiende a prevenir que los concursantes se vayan de la lengua. En la entrevista, se le pregunta al cocinerpo mallorquín por cómo hace para no contar quién ha ganado el concurso, a lo que este ha respondido:

“Muy sencillo, una cláusula de 100.000 euros es el mejor de los motivos. No me la voy a jugar. Es difícil saber quién ha ganado y no poderlo decir. No lo sabe ni mi pareja”, ha confirmado.

A pesar de lo esquivo de la respuesta del cocinero de Mallorca, el reportero del medio local no se pudo resistir a seguir tirando del hilo. “¿El ganador era su favorito?”. La respuesta se produjo entre risas, pero con una forma tajante: "No voy a decir nada al respecto". El gozo del periodista y de tantos lectores y telespectadores quedaba chafado por la lealtad de Royo al programa (y a su cartera).

Pero José María dejaba una perla más: "No te voy a negar que estoy muy contento con mi participación en Masterchef, pero no te voy a decir cómo he quedado".

El retorno de Saray a 'Masterchef'

Durante la entrevista que Royo concedió al medio de su tierra, tartó otros temas variados como su relación el el siempre exigente jurado o los que se han terminado por convertir en grandes amigos y competidores durante el programa: Andy y Fidel. Se sospecha de la repesca de Andy, aunque uno de los temas que más ha dado que hablar ha sido al de Saray, concursante polémico de de la edición, con especial mención a la 'delicatessen' que la cordobesa presentó: el pájaro emplatado y sin depslumar.

A Saraya la podremos volver a ver este lunes a pesar de haber salido ya del programa. Este hecho no ha estado exento de polémica y hace recaer las sospechas en la productora que organiza el casting. No olvidemos la reciente polémica que Willy Bárcenas habría protagonizado al quedarse fuera de la edición celebrity por decisión, según su versión, de la propia cadena.

Sea como fuere, 'Masterchef', ya grabado tendrá ganador en esta edición, bajo pena de castigo monetario a quien ose desvelar su nombre.