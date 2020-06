'MasterChef': Luna y Alberto ponen 'sabor a amor' en la despedida de Teresa

Ya solo quedan 8 concursantes en 'MasterChef 8' tras la expulsión de Teresa. La catalana no puedo hacer frente a la otra prueba de eliminación. Si en la primera sentenciaba a Fidel sin poder cocinar, en esta no pudo defenderse tras presentar un plato que según Samantha: "Hay cantidad pero le falta finura, es un batiburrillo para la vista y para el paladar".

La última entrega de 'MasterChef' estuvo protagonizada por los enfrentamientos entre concursantes. Ya son varias las semanas que los aspirantes a cocinero llevan juntos y se empiezan a crear pequeños grupos. Aprovechando estas tensiones se organizó la primera prueba donde los concursantes hablaban de los defectos de otros concursantes y al final eligan con que ingredientes obligatoriamente tenían que cocinar.

Este intento de enfrentamiento puso a los dos favoritos otra semana de cara. Andy e Iván continúa su particular 'pelea de gallos' y a pesar de las subidas y bajadas la víctoria de la noche fue para Andy.

Los fogones alimentan el amor entre Luna y Alberto

Más allá de la cocina, lo más destacado de este entrega fue el descubrimiento de una pareja entre los concursantes. Alberto y Luna llevaban mandándose detalles desde el comienzo de la edición. El deseo surgido entre ambos durante el casting y finalmente parece que la cosa se está consolidando a lo largo del concurso.

Los jueces aprovechaban un caótica prueba de exteriores en las Islas Canarias para sonsacar a los aspirantes toda la verdad detrás de su relación. Era Jordi, quien aprovechaba la complicidad de cocinar junto Alberto para sacarle el tema: "Se va contando por ahí que tú no mantienes tanto las distancias con Luna ¿Ha habido beso?", le preguntaba sin ningún pudor.

El concursante no podía reprimir sus instintos y con solo la expresión de su cara decía todo. "¿Es igual de intensa en todo?", seguía insistiendo Jordi. "Fuah" contestaba exclamando el concursante. El romance ya estaba confirmado por un lado, así que Cruz no podía reprimirse y como si de un patio de colegio se tratase se cruzaba todas las cocinas para contárselo a su amigo Pepe.

Jordi le contaba a Pepe el cotelleo que había dentro de sus cocinas, pero para el chef de Illescas no existen cotilleos: "Oficialmente tenemos una pareja, ¡sí señor, viva el amor!", gritaba mientras que Luna intentaba callarlo. Finalmente era la propia concursante quien fuera de plano explicaba que de una forma esta revelación había supuesto un alivio: "Era un secreto que teníamos entre nosotros y me ha gustado que lo saque a la luz. Somos amigos pero poco a poco", comentaba ella fuera de cámaras. "Lo que unió el sofá que no lo separe Canarias. Hubo arrumacos", reconocía momentos después de que los jueces lo volviesen a comentar delante de todos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Pepe Rodríguez, en Cope.es: “Mi futuro en televisión es tan incierto como el de mi restaurante”

Revelado uno de los grandes secretos de 'Masterchef': "No lo sabe ni mi pareja"

'MasterChef' expulsa a su 'desconocido' repescado Carlos por intentar engañar a los jueces