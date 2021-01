Duras críticas a 'Socialité' por su última estrategia en la parrilla de Telecinco

'Socialité' es uno de los programas más comentados en la parrilla televisiva y que presenta María Patiño. Ahora lo conduce Nuria Marín, ya que Patiño se encuentra de vacaciones. De esta forma, Marín continúa con su trayectoria profesional por los platós de Mediaset, obteniendo más oportunidades que hacen visible su valía. El espacio que da voz a los contenidos de 'cotilleo' cuenta con unos datos de audiencia bastante aceptables. Antena 3 ha sido consciente de ello y 'Mi Hija', la nueva serie turca de la empresa audiovisual, está cosechando éxitos que ensombrecen el producto de Mediaset.

Los datos lo demuestran: el último capítulo del 4 de enero arrasaba con más de 3,2 millones de espectadores y un 19% de share frente al 9,7% del programa de Telecinco. No obstante, en fin de semana Mediaset funciona muy bien en el horario de sobremesa. Compensarían así los buenos datos de la competencia.

En los últimos días se ha denunciado algo en Twitter que habría ensombrecido a 'Socialité' y sus datos aceptables de audiencia. Numerosos tuiteros han indicado que el programa "engaña" a los espectadores. El motivo de esta polémica es que el programa no emitiría todo el contenido que promete dar, a través de cebos. Un ejemplo de ello, según denuncian los usuarios, es que este lunes cebaron el espacio con unas imágenes de lo que había pasado en el interior de Cantora, la reconocida finca de Isabel Pantoja, en Nochevieja y Año Nuevo.

�� EXCLUSIVA | Alguien ha grabado lo que sucedió en Cantora el día de Nochevieja y el día de Año Nuevo. Y tenemos las imágenes. La cúpula y una abogada están decidiendo qué partes se pueden emitir. Esta noche a las 22:00 en #Socialité413 con @nuriasecret. pic.twitter.com/hiQiukUp6O — SOCIALITÉ (@socialitet5) January 4, 2021

Unas imágenes que finalmente no se emitirían ya que la abogada del programa se escudó alegando que podía ser un delito contra la intimidad. Por tanto, nos encontraríamos con un contenido que adelantaban a los espectadores y que sabían que no iban a poder emitir. Algo que no los espectadores no han pasado por alto, denunciándolo a través de redes sociales.

Estas fueron las represalias de Isabel Pantoja contra una fan después de que Nuria Marían enseñara ropa interior con su cara

El pasado fin de semana, 'Socialité' informó de que la tonadillera está muy enfadada con una fan por vender ropa interior con el rostro de ella.

La vendedora es una fan de Gran Canaria que lleva varios meses vendiendo estos productos a través de las redes sociales. Según adelantó el espacio de Telecinco, la seguidora, además de bragas y calzoncillos, también vende mascarillas y calendarios, a 30 euros la unidad, con la cara de Pantoja. Incluso algunos de los productos tienen estampada la réplica de la firma de la cantante.

Tras vender calendarios y calcetines, como el negocio iba bien, comenzó a lanzar mascarillas por 10 euros cada una. A pesar de ser una fan quien ha puesto a la venta estos productos, tal y como explicó 'Socialité', esta actividad está penalizada por el Código Penal. Esto no lo pasó por alto la tonadillera que se mostró visiblemente cabreada.