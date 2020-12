La dura propuesta de Asraf Beno a Ana Rosa Quintana que abre una nueva guerra en Telecinco: "Ella primero"

Ana Rosa Quintana ha sido protagonista de la última gala de 'La Casa Fuerte' en Telecinco. El concursante Asraf Beno, pareja Isa Pi, ha escuchado una de las reflexiones más llamativas de la presentadora de Mediaset en la que hacía referencia a su paso por el concurso y a su relación con la hija de Isabel Pantoja.

Asraf ha sido uno de los concursantes más polémicos y criticado tanto en redes sociales como en otros programas de Telecinco, entre ellos 'El programa de Ana Rosa'. Varios colaboradores de la cadena han ido analizando sus pasos dentro del reality, pero las declaraciones de la reconocida periodista no pasaron desapercibidas, ya que en varias ocasiones recomendó a Isa Pantoja que pusiese punto y final a su relación a Asraf.

En este punto es importante recordar que Ana Rosa es la actual jefa de la hija de la tonadillera y que de forma frecuente acude a plató a comentar la actualidad social del momento. En este sentido, las redes sociales han señalado que puede que en el seno del programa matinal de Mediaset se maneje más información sobre la pareja que ha participado en 'La casa fuerte'.

La reflexión de Asraf sobre Ana Rosa Quintana

En un punto de la gala de este domingo, Jorge Javier Vázquez se ha querido preocupar por el momento que atraviesa Asraf en su relación de pareja. Sobre ello, el concursante ha explicado que ha pasado momentos complicados: "Lo he pasado muy mal estos dos primeros días, porque lo he pasado muy mal dentro de la casa y pensaba que se me entendería y la gente yo creo que ha visto otra cosa".

Rápidamente, Jorge Javier Vázquez ha entrado en materia y le ha preguntado de forma directa si ha mantenido, desde el momento en el que salió de la casa, alguna conversación con Ana Rosa Quintana. Esta pregunta la ha hecho antes de dar paso a un vídeo en el que se podían ver todas las críticas que desde el sillón del programa de Mediaset Ana Rosa Quintana ha pronunciado sobre él.

En el vídeo se podían ver momentos en los que la periodista le ha acusado de machista. La respuesta de Asraf ha resonado en el plató de Mediaset: "¡Que aprenda a elegir ella primero!", un mensaje que muchos han entendido como una indirecta a la presentadora, por la supuesta implicación de su marido en el 'Caso Villarejo'.

-Ana Rosa Quintana, sobre Isa Pantoja: “Solo tiene un defecto, que no sabe elegir pareja”.

-Asraf: “Que aprenda a elegir ella primero, ¿no?”.



Supongo que se referirá a los casos judiciales de su marido. ¿Estáis de acuerdo con él?

�� - No.

Las críticas de Ana Rosa Quintana a Asraf

Las declaraciones de Asraf han provocado tanto revuelo que la productora del programa ha decidido retirar de su cuenta de Twitter el momento en el Asraf pronunciaba estas palabras, que han corrido como la espuma por las redes sociales. Este hecho muchos lo han entendido como un toque de atención, ya que Ana Rosa es uno de los rostros más reconocidos y valorados dentro de Mediaset.

