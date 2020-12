El corte de Ana Rosa Quintana a Jesús Calleja tras vender su entrevista con Salvador Illa

Ana Rosa Quintana, presentadora y directora de 'El Programa de Ana Rosa' en Telecinco, tuvo la oportunidad de entrevistar el pasado lunes a Jesús Calleja, presentador de 'Planeta Calleja', horas antes de su entrevista con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y con el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, para conocer más detalles sobre el contenido que la audiencia de Mediaset podría ver horas después.

En este sentido, Calleja se mostró muy feliz por haber podido entrevistar a los dos ministros de Sánchez para hablar sobre el estado presente y futuro de la pandemia en nuestro país, después de que hace unas semanas tuviera la oportunidad de pasar unos días con el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, otro de los hombres más buscados por los periodistas en los últimos meses.

El mensaje de Ana Rosa a Jesús Calleja y Salvador Illa

Tras charlas varios minutos, Jesús Calleja reiteró que era muy recomendable que la audiencia escuchase a Salvador Illa en 'Planeta Calleja', unas palabras que provocaron que Ana Rosa Quintana saltase para mandar un mensaje a Salvador Illa y también al propio aventurero: "Tú tienes más suerte que yo. Le llevo llamando desde hace ocho meses y a este programa no viene. Claro, no me extraña. Un político debe ir a los sitios que le aplauden y también a los que le hacen una crítica".

Ana Rosa clama contra @salvadorilla que no quiere ir a su programa: "Todas las semanas le llamamos" pic.twitter.com/Mjkb1qmJpb — Sebasmaspons (@Sebas_Maspons) December 1, 2020

Tras estas palabras, la reconocida presentadora explicó a su mesa de tertulianos que lleva mucho tiempo intentando ponerse en contacto con él: "Le llamamos todas las semanas. La audiencia tiene el derecho a estar informado y que el ministro también hable con ellos".

En esta edición de 'Planeta Calleja', el aventurero dejó las montañas y los océanos para sentarse en una de las salas de visita del Gobierno y así conocer más de cerca las informaciones que se manejan sobre la llegada de la vacuna contra el coronavirus a nuestro país. En este sentido, el ministro de Sanidad se mostró muy optimista, llegando incluso a decir que el próximo verano gran parte de la sociedad española podría haber sido vacunada, con el efecto positivo que ello conllevaría de cara a la temporada turística del próximo en España.

Los planes del Gobierno respecto a la vacunación

La pasada semana el Gobierno anunciaba que las líneas generales de su plan buscaban poder vacunar a más de la mitad de la población en el primer semestre de 2021. En este sentido, el Gobierno de España se apoyará en los más de 13.000 centros de atención primaria que hay repartidos por nuestro país para realizar este proceso de vacunación. También, el Ejecutivo anunció que las vacuna se realizarían de forma escalonada a través de 18 grupos sociales. Los primeros grupos que recibirán la vacuna serán ancianos, personal de residencias, sanitarios y personas dependientes.

