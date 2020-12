Ana Rosa Quintana sentencia a los independentistas en directo: "Han fracasado"

Este martes, los Presupuestos Generales del Estado han vuelto a acaparar la tertulia de 'El Programa de Ana Rosa'. La aprobación de los Presupuestos del PSOE con Esquerra ha hecho que los colaboradores se planteen una cuestión que ronda por la cabeza de muchos y han debatido sobre si la reforma del código penal podría favorecer o no a los catalanes.

Es por esto por lo que, como ya es habitual, la Ana Rosa Quintana, presentadora del espacio de Telecinco se ha mojado y ha manifestado una opinión muy clara sobre el independentismo catalán ante los espectadores y compañeros.

"Si queremos avanzar en el tema catalán y solucionar un asunto que lleva bloqueando la política española más de una década... ¿Tiene sentido que los presos del procés sigan en la cárcel? Desde mi punto de vista no, no tiene ningún sentido", ha asegurado Esther Palomera al respecto.

Tras escuchar las declaraciones de su compañera, Quintana la ha interrumpido y ha tomado la palabra: "¿Sabéis una cosa? El independentismo ha fracasado". La expresión de sorpresa del resto de la mesa ha provocado que la comunicadora decidiera justificar sus palabras, por lo que ha pasado a explicar por qué piensa así.

"Han fracasado, no hay independencia, un montón de empresas se han ido y ahora Esquerra está apoyando los Presupuestos del Estado", ha sentenciado la periodista muy segura. "Este mito que está creando el independentismo en Cataluña... Hay que decirles que Puigdemont sigue fuera de España y que no puede entrar, que hay personas a las que todavía les queda mucho tiempo en prisión y que no hay independencia de Cataluña", ha señalado.

"Tendrá el mismo final que ellos"

"Esa es la realidad y se les olvida de vez en cuando", ha apuntado la presentadora del programa, dejando muy clara su postura ante el independentismo catalán. "Eso no significa que no lo vuelvan a intentar", ha replicado la colaboradora. "Cada X años", ha comentado Quintana con tono irónico.

"A cualquiera que lo vaya a intentar, tendrá el mismo final que ellos", ha afirmado Palomera. Retomando el tema del inicio sobre si "la reforma del código penal beneficiará a los que están en prisión ahora", la colaboradora ha afirmado que "lo harán para que les beneficie". "Pues ya está, todo lo demás sobra", ha reconocido el resto después de escuchar su conclusión.