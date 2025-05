Las dudas de Paco González al ver fuego en el monoplaza de Alonso: "A veces..."

Madrid - Publicado el 18 may 2025, 15:41 - Actualizado 18 may 2025, 15:56

Este domingo tuvo lugar la carrera del Gran Premio de Emilia Romagna de Fórmula 1 sobre el circuito de Ímola. Una carrera que comenzó con Piastri desde la pole, y con un gran Fernando Alonso partiendo desde la quinta posición, una por delante del también español Carlos Sainz.

LA SORPRESA DE ALONSO

Alonso catalogó el sábado como “una bonita sorpresa” ya que “no” esperaban “estar tan arriba”, al terminar en quinta posición la clasificación.

“Es una bonita sorpresa. No esperábamos estar tan arriba. Las mejoras después de analizarlas ayer eran un pasito adelante y las pusimos en los dos coches -el viernes las llevaba solo el coche de su compañero, Lance Stroll-. Esta mañana el coche ya iba bastante bien. Creíamos que íbamos a estar en mitad de la Q2. Pero el quinto es mejor de lo esperado. Quizá no somos los quintos más rápidos, esperamos no perder demasiadas posiciones mañana”, dijo en DAZN.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Fernando Alonso llegando al Autódromo Enzo e Dino Ferrari.

“Contento por el equipo, orgulloso de ellos. No solo por las mejores, también por siempre pensar en cosas alternativas y diferentes a los demás. quiere decir que todo el mundo está con la competitividad activa y viva a pesar de que los resultados no acompañaban”, completó.

parada en boxes

El piloto asturiano, que mantuvo su quinta plaza en la salida, entró en boxes por primera vez en la vuelta 13 de 63. Como explicó Carlos Miquel durante la retransmisión de la carrera en Tiempo de Juego, la parada "ha sido bastante buena. Han puesto un neumático nuevo duro. Bueno, solo tiene una vuelta, es como nuevo".

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Fernando Alonso durante la calificación del GP de Emilia Romaña.

En la repetición de la parada se aprecia como salió fuego cerca de las dos ruedas delanteras del monoplaza del asturiano. Paco González, al verlo en directo, se preguntó lo siguiente: "¿Eso no le obliga a parar? Las dos ruedas delanteras por dentro echando fuego"

"A veces meten sanciones de cinco segundos por no haber sido prudente, que tenías una tirita del retrovisor", reflexionó Paco. El asturiano pudo seguir en carrera y ese fuego enseguida desapareció sin mayor percance.

