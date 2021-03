El doctor Carballo rompe su tregua con Fernando Simón y no pasa por alto la última 'simonada'

El doctor César Carballo ha querido dar su opinión en Telemadrid sobre las palabras del director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, que el pasado lunes señaló que queda un mes de pandemia en nuestro país. Estas palabras ha sido matizadas por el doctor César Carballo, que ha señalado que existen muchas matizaciones sobre la mesa pendientes de ser resueltas para apresurarse a dar fechas sobre el final de la pandemia en nuestro país.

Las fechas que maneja Fernando Simón

"Llevamos un año machacando a la sociedad, a las relaciones entre personas, a personas que tenían que independizarse, florecer, salir, y esta pandemia nos ha fatigado a todos. Pero también es cierto que no queda tanto, queda mes, mes y medio y podemos aguantar", ha manifestado. Su visión, como la de todos los científicos, ha dicho, no es la de "salvar fiestas" como la Semana Santa "o manifestaciones" como la del 8 de marzo, sino "controlar la transmisión".

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha pedido a la sociedad un último esfuerzo en la lucha contra el coronavirus porque "no queda tanto, queda mes, mes y medio" y podemos "aguantar".

En ese sentido, se ha referido a la posibilidad de que las comunidades levanten el cierre perimetral de sus territorios antes de Semana Santa y ha señalado que si las condiciones de transmisión no son las correctas para que se pueda tener un poco más de apertura "no se deben ni plantear". Ha recordado lo ocurrido tras la Navidad: "No sé si la salvamos o no; pero creo que lo poco que se salvara hemos visto en enero el impacto que tuvo".

La respuesta del doctor César Carballo a Fernando Simón

Sobre Fernando Simón, sobre el que ha mostrado su discrepancia en más de una ocasión, el doctor César Carballo ha reconocido que el mensaje de cautela que envío el pasado lunes era el adecuado, pero que se apresuró de forma prematura a dar una fecha estimada respecto al final de la pandemia: "Yo que estaba confraternizando con el doctor Simón con los mensajes que estaba dando de cautela y este no me ha gustado demasiado. No sabemos cuánto nos queda de pandemia. No sabemos de la variante británica, cómo se va a comportar, ya es predominante en España y no sabemos si va a haber una explosión de casos de otras variantes. No sabemos cómo va a ir la vacunación porque de momento no tenemos las dosis suficientes. Nos faltan todavía muchas cosas por saber para decir que va a durar un mes y medio".

