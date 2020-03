Herrera a las 8, viernes 27 de marzo de 2020

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Es viernes, es 27 de marzo del 2020, mañana cambiamos la hora, la adelantamos, dormiremos una hora menos y nos haremos con el horario de verano. Es bastante simbólico ese día porque, efectivamente, las tardes duran más, hay cierto calor de ambiente, pero, claro, lo vamos a ver desde los balcones porque por ahora y largo ese vacío estamos en casa, como por otra parte es razonable que así sea.

Mire, que yo le diga que es una buena noticia que yo le diga que solo han muerto 656 personas sería para tirarme una estantería en lo alto, eso no puede ser una buena noticia nunca, pero es una noticia que hay que contrastar con los 738 de ayer. Son 656 tragedias, pero es una cifra inasumible, muchísimas, pero son menos que el día anterior. Cuando hay uno de esos datos nos agarramos a él como buenamente sea, auque eso pueda parecer ignorar la tragedia de 656 familias que, por Dios, vaya a ser que no.

HERRERA HABLA DE LOS TEST DEFECTUOSOS

Hay varias imágenes del día. La del Rey Felipe VI en el hospital de campaña de IFEMA es una y la de la chapuza del día es otra. Quiero que escuchen ustedes dos intervenciones: una, la de Pedro Sánchez, que él, en fin, será el increíble hombre menguante o el cada día venido a menos o a veces parece insignificante, pero también tiene mala suerte, reconozcamos porque en estas cosas es verdad que la suerte de Sánchez es la de todos. Todos quisiéramos que lo hiciera perfectamente bien, pero hay veces que las cosas no te salen bien, sobre todo, cuando tú vas en una de tus alocuciones de "Aló presidente" y dices esto.

Bueno, después de haber escuchado la noche del sábado a Sánchez darnos una leccción de lo importante que era la homologación de los test rápidos, ayer el Gobierno tiuvo que admitir el bochorno de haber comprado unos tets que solo tenían una fiabilidad del 30%. Y en el episodio no ha faltado ni siquiera el escarnio de que la embajada china emitiera un comunicado recordando que el proveedor utilizado por el Gobierno español no figura en la lista de empresas homologadas por el Gobierno.

¿A qué bazar han ido a comprar? Esto qué dice el ministro de Sanidad, "pues lo devolvemos y ya está". Escuchen.

Sí, claro, y va a ser tan fácil. Hay algo que en términos de opinioón pública resulta demoledor. No son nunca las grandes cifras, son las anécdotas, la chorrada si quieren, los episodios concretos que quedan fijados para siempre en nuestra memoria: el dinero en prostíbulos de los ERES, las compras en lencería de las tarjetas black,la mariscada de los sindicatos...

HERRERA, SOBRE LA MANIFESTACIÓN DEL 8-M

Bueno, en esta crisis hay dos cosas completamente imborrables en el imaginario colectivo: la chapuza de los test y la primera fila de la manifestación del 8M, con una pancarta que levaba una que decía "el coronavorus no mata más que el machismo". Esa manifestación es el pecado original del Gobierno de Sánchez.

Ayer escuchamos a cuatro ministros decir cuatro cosas distintas. Irene Montero, que ya recuperada de la enfermedad salió, como no, en La Sexta, para decir "es que hicimos lo que nos dijeron las autoridades sanitarias". Vamos a ver, la autoridad eres tú. Yo sé que cuesta creerlo. Tú y la banda de las tarta. Una de las mayores autoridades del Estado, ministra del Gobierno, como autoridad tú y el resto tenéis una reponsabilidad en gestión de los asuntos públicos, donde estáis fallando estrepitosamente.

Segundo ministro, Ábalos, tratando de quitar importancia a la manifestación de Madrid. Dice, "yo no estuve en la manifestación, pero sí en la mascletá". Bueno, ya, claro, es que había que haber prohibido la manifestación, la mascletá, el mitin de Vox, el partido de fútbol, todo. Ayer recordó Emiliano García Page la estrategia del Gobierno, que era no hacer nada para no alarmar.

Tercero, Marlaska, según él no había ningún dato objetivo para aconsejar la suspensión de la manifestación. Hombre, pues estaban los informes de la OMS, de la Unión Europea, y había un dato objetivo, 589 infectados y 17 fallecidos. Si es que solo hay que repasar la hemeroteca del día para recordar todas estas prevenciones.

Y el cuarto, Salvador Illa, que dice que eso era cosa de las comunidades autónomas. Miren, ahora se está dando un caso particularmente, por otra parte previsible, que es el ejército de trols que ha salido a las redes y a los teléfonos y a todas partes para poner en marcha la propaganda. Hay que reconocer que esta gente maneja muy bien la propaganda, tienen un buen aparato de propaganda. Está mandando WhatsApp con notas de voz de supuestos sanitarios, supuesto enfermero de no sé dónde, supuesta enfermera que aquí estoy porque te quiero denunciar como esta esto, es terrible, y la culpa la tiene la Comunidad de Madrid. Sí, sí, porque fíjate, esta gestión que han realizado, nos han querido quitar nuestra Sanidad pública para desviar el tiro.

HERRERA HABLA DE LA CONNIVENCIA DE LOS MEDIOS CON SÁNCHEZ

Eso más todos los portales, supuestos periódicos digitales que son auténticos pesebres, haciendo esfuerzos patéticos por justificar a este Gobierno, por inventarse responsabilidades de la oposición, junto con el periodismo este inventado, algunos ya se inventan hasta periodistas, periodistas mediocres que se inventan otro nombre para, además, reforzar un poco más... Esta colección de histéricos, patéticos, manipuladores que andan por ahí por los medios que están haciendo horas extras para convencernos que menos mal que está este Gobierno, que está este genio finisecular al frente, menos mal que está papacito Sánchez que nos cuida ante los perversos, malvados de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso singularmente, que quieren nuestra muerte con sus recortes cuando sería muy bueno sacar el promedio de recortes o no que ha habido en la Sanidad española proque los Presupuestos de la Comunidad de Madrid han aumentado.

La Generalidad de Cataluña, que se ha gastado el dinero en las operetas bufas, que se lo ha gastado, lo recortó un 5%; Andalucía también lo recortó; y ahora van a sacar imágenes del Prestige, del 11-M. Bueno, eso se llama inundar, flooding, vamos a dedicarnos a todo eso para decir dentro de poco que este bochornoso episodio de los tets se ha producido porque llamaron a un proveedor oficial de la Comunidad de Madrid. Ya verán, no tardarán mucho.

Responsabilidad de un Ministerio de Sanidad completamente desbordado, en el que está al frente un hombre cuota, Salvador Illa, que es un buen hombre, es cuota catalana, cuota de Iceta, que seguramente es depositario de muchas virtudes, pero entre ellas no está la de estar prepatado para una crisis no prevista, como tampoco lo estaría yo ni usted ni el otro, Muy pocos lo están. ¿Por qué? Porque el iba a ser un ministro oscuro, tapado, sin muchas cosas que hacer para dedicarse a labores políticas como hacer de puente con los socios independentistas a los que no maneja mal. Pero llega el Ministerio de Sanidad y aquí lo tienen. Ila no es peor que los demás, lo que pasa que está en el peor sitio. Por eso, como decía Pablo Sebastián, en vez de comprar en China compran en los chinos, que es diferente.

Y hay gestos que merecen ser destacados. Rafa Nadal, Pau Gasol que han lanzado una iniciativa para recaudar hasta once millones de euros para Cruz Roja; el Real Madrid, que ha cedido el Bernabéu como centro de aprovisionamiento de material, Farmacéuticas Robi, que ha donado al Sistema Nacional de Salud más de mil equipos de protección integral y un millón de mascarillas, cervezas Mahou,que está abasteciendo de agua embotellada a los hospitales de Madrid; el Corte Inglés.

Fíjenese, hoy escribe un editorial en Republica.com, se escribe un editorial muy interesante acerca de la ejemplaridad del Corte Inglés. El Corte Inglés, el que preside Marta Álvarez, posiblemente sea primera empresa española. Tiene 90.000 trabajadores, podía haber hecho un ERTE de 40,000 y lo ha hecho de 22.000, que van a cobrar sueldo, es decir, una parte aportada por el Estado, otra parte por el Corte Inglés, y que podrán volver, que eso es lo importante, cuando se abran las tiendas. Ahora las tiendas están cerradas, solamente está abierto los super. Oiga, con los trabajadores ahí haciendo su trabajo y arriesgando a que llegue uno de nosotros, un mal golpe, o sea que heroicidad a ese importante esfuerzo que está haciendo esta empresa a la que tanto queremos y que tan fundamental ha sido en la vida ¿Quién no ha ido al Corte Inglés en algún momento de su vida?