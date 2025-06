Isaac Fouto explica la situación económica del Barça para afrontar el fichaje de Joan García: "Todavía está en el hospital"

El Barcelona ya tiene nuevo portero. Se trata de Joan García, meta de 24 años del Espanyol por el que el conjunto azulgrana deberá abonar la cláusula de rescisión de 25 millones de euros más impuestos. Una operación que, según informaba Juanma Castaño, se llevará a cabo la próxima semana. El fichaje será por cinco temporadas, hasta 2030.

El enfado de la afición perica y la competencia

La decisión de Joan García de marcharse al eterno rival no ha sentado nada bien en la afición perica. Resignados a perder a su portero, la gran estrella del equipo, pensaban que este se marcharía a la Premier League, pero la sorpresa ha sido mayúscula y ha causado indignación. En Sallent de Llobregat han aparecido pintadas contra el futbolista y en las redes sociales ya se proponen cánticos para su visita a Cornellá defendiendo la meta culé.

Mientras en Can Barça, a falta de la oficialidad de la operación, comienzan a vislumbrar un futuro con Joan García bajo palos y en el que tienen que dar salida a dos de sus porteros, ya que parece clara la renovación una temporada más de Szczesny. Los elegidos para marcharse serían el canterano Iñaki Peña y el capitán Ter Stegen. El alemán tras 11 temporadas en el club viene de una operación de rodilla y tiene la puerta abierta.

Cordon Press Ter Stegen se lesionó en septiembre y estuvo casi 8 meses de baja.

los problemas económicos del barça

Pero ese no es el único problema que puede derivar de la operación Joan García. El otro frente abierto para el Barcelona será conseguir inscribirlo. Y es que el club está fuera de la norma 1:1 de LaLiga ya que no se dio validez a la operación de los palcos VIP del Camp Nou. Le han prometido al portero que esta sería su prioridad, pero ya tuvieron dificultades la pasada campaña y de hecho, Dani Olmo y Pau Victor están jugando gracias al CSD. Además, el Barça se podría exponer a una sanción de la UEFA por no cumplir por segunda campaña consecutiva la normativa económica de la competición europea.

Cordon Press Dani Olmo y Pau Víctor están jugando gracias al CSD

la explicación de isaac fouto

De este problema económico se habló este miércoles en El Partidazo de COPE: "Si el Barcelona está haciendo una operación de 25 millones de euros por un portero, que es una operación importante en lo económico, porque el Barça está en la situación que está... Estaba en la UVI, ahora está en planta y está a punto de que le den el alta, pero no está en una situación boyante", explicaba Isaac Fouto.

David Sánchez le preguntaba dónde quería llegar y el periodista de la Cadena COPE finalizaba su exposición: "Si el Barça se gasta 25 millones de euros en este jugador, este jugador teniendo ofertas de la Premier League, viene al Barcelona a jugar y no va a ser suplente".

