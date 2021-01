El doctor Carballo deja al descubierto en 'La Sexta Noche' el consejo que Sánchez ignoró para la tercera ola

El doctor César Carballo ha denunciado este sábado en 'La Sexta Noche'la ineficacia con la que el Gobierno ha vuelto a actuar de cara a esta tercera ola. Una ola, ha explicado, que ya está aquí y de la que todos los virólogos llevan meses hablando, una vez se conoció lo aprobado por el Consejo Interterritorial de Salud entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas para estas Navidades.

Carballo, director adjunto del departamento de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, es uno de los mayores expertos en coronavirus, y sus análisis son muy comentados por la claridad con la que habla. Según ha explicado en las últimas horas, los últimos datos que estamos conociendo son preocupantes, al igual que unas imágenes que hemos visto durante el mes de diciembre, especialmente durante el puente de la Constitución.

Es, según el director desde 2012 del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, donde se produce el cambio de tendencia que se estaba observando previamente

Las Comunidades se preparan

Y es que los últimos datos siguen sin ser buenos. Los últimos casos confirmados por el Ministerio de Sanidad precisamente tienen lugar el último día del año. 2020 se ha despedido sin dar tregua con 148 muertes más por coronavirus en las últimas 24 horas, una insoportable cifra diaria de decesos en España que con esos nuevos se lleva ya a 50.837 los fallecimientos desde el inicio de la pandemia.

En concreto, preocupa especialmente Baleares, con una incidencia acumulada de 530,86 (528,77) y Extremadura, con 511,56 (459,86). Madrid tiene ya 400 casos en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes. Esto es lo que ha obligado a estas comunidades a adoptar nuevas restricciones de cara al año 2021 con el fin de que la tercera ola no llegue tan fuerte como anuncian los expertos.

La denuncia de César Carballo

Sin embargo, el doctor César Carballo ha denunciado la ineficacia del Gobierno de Sánchez para prever esta ola que era esperada, tal y como venían repitiendo los expertos desde hace un tiempo. Sin embargo, el director adjunto al Departamento de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid cree que con los datos en la mano, y a la espera de que este lunes se conozcan los primeros del 2021, la llegada de la tercera ola es ya irremediable.

"No estamos preparados para afrontar esta tercera ola de coronavirus", avisa César Carballo en @SextaNocheTV#L6Nenerocuesta

https://t.co/esqMpEdUOE — laSexta (@laSextaTV) January 2, 2021

"La tercera ola ya está aquí, debería haber una estrategia y no la tenemos", ha explicado. Pero lo peor es en las consecuencias de no tener una estrategia clara. "No estamos preparados para esta tercera ola y ya lo avisé; hace meses dije que la única posibilidad era un confinamiento y no se hizo, se eligió dejar abiertas las cosas y aplicar medidas más laxas y estas son las consecuencias", "¿cuántos muertos son tolerables?", se ha preguntado. Una lectura de la situación que también han compartido otros expertos asistentes.

También te puede interesar

Margarita del Val corrige al doctor César Carballo y advierte que España está en la cuarta ola del coronavirus

La contundente respuesta del doctor Carballo a un espectador de ‘Informe Covid’ que le acusa de “oportunista”