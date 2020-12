El doctor Carballo no se calla ante la nueva polémica del Gobierno con el virus: “Increíbles tantas cosas..."

La gestión del Gobierno con respecto a la pandemia sigue dejando mucho que desear para algunos. La Administración no para de encontrar críticos al hilo del coronavirus, tanto entre la ciudadania como entre los expertos. El doctor César Carballo es uno de los grandes detractores que se están encontrando en Moncloa, con comentarios normalmente opuestos a las decisiones que se toman. Y sin ningún tipo de tapujos.

Ha vuelto a quedar demostrado unas horas antes de que la vacuna de la covid-19 empieza a ser administrada en España, cuando se ha conocido una noticia desalentadora y que ha provocado un nuevo reguero de críticas en las redes sociales.

El doctor Carballo no se calla ante la nueva polémica del Gobierno con el virus

Todo tiene que ver con el anuncio que ha hecho la Comunidad de Madrid con respecto a la nueva mutación del coronavirus surgida en Reino Unido: la variante ya está en la capital española, con cuatro casos confirmados y otros tres sospechosos por el momento.

“Justo lo que comentaban en el último Horizonte Covid (el programa televisivo de Iker Jiménez sobre la pandemia). En fin. Tampoco podía saberse”, ha lamentado un tuitero a la vez que compartía esta información.

Por alusiones, el doctor Carballo no ha dudado en reflexionar al respecto cuando ha contestado al mensaje anterior. “Increíble que hasta hace poco no hubiera control de fronteras. Increíble lo que ha entrado sin control hasta ahora. Increíble que el responsable de proteger al país 'no sea partidario de hacer controles en el aeropuerto'. Increíbles tantas cosas...”, ha aseverado.

La nueva variante del coronavirus llega a España

La Dirección General de Salud Pública envió el 23 de diciembre una alerta a todos los centros sanitarios de la región ante la sospecha de posibles casos de la nueva cepa británica del coronavirus, conocida como B.1.1.7, que ya estarían en la Comunidad de Madrid.

La alerta se generó porque había varios casos en estudio relacionados con ciudadanos que habían llegado del Reino Unido en fechas recientes.

Esta misma mañana los Servicios de Microbiología de la red pública han confirmado tres casos de una misma familia (padre, madre y hermana), cuyo hijo, que llegó del Reino Unido en avión la semana pasada, sería el caso índice.

El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, ha precisado que a ese caso índice, que llegó a Madrid entre el jueves y el viernes de la semana pasada, se le hizo un test de antígenos, que dio positivo, por lo que fue aislado, pero no se le hizo una PCR y no se ha obtenido material genético para confirmar la secuencia genómica de la nueva variante.

El cuarto caso confirmado es el de un ciudadano joven procedente del Reino Unido, que aterrizó en Madrid el 20 de diciembre, que no tiene relación con los anteriores y al que se le hizo una PCR por un procedimiento especial para después secuenciar el genoma del virus.

Ninguno de los cuatro casos está grave, según el viceconsejero de Salud Pública, quien ha hecho un llamamiento a la tranquilidad porque la variante británica del coronavirus es más contagiosa, pero no conlleva cuadros clínicos de mayor gravedad.

Zapatero ha detallado que los resultados de los tres casos sospechosos se conocerán entre el martes y miércoles de la semana que viene.

El viceconsejero ha pedido cautela y ha instado a aplicar las medidas de protección que son más eficaces para evitar la transmisión del virus: el uso de la mascarilla, la distancia física, el lavado frecuente de manos y la ventilación.

Por su parte, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha señalado que los casos de la nueva mutación entran por el aeropuerto de Madrid-Barajas, por lo que ha insistido en la importancia de reforzar los controles fronterizos.