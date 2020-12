La contundente respuesta del doctor Carballo a un espectador de ‘Informe Covid’ que le acusa de “oportunista”

El doctor César Carballo ha respondido este miércoles a uno de los espectadores de ‘Informe Covid’, el programa de Telecinco que presenta Iker Jiménez, que le acusaba de haber sido un oportunista en sus apariciones en televisión en los últimos meses. Y es que el médico de urgencias del Hospital Ramón y Cajal no sólo ha aparecido con frecuencia en Mediaset, sino que cada sábado acude como tertuliano a ‘La Sexta Noche’ de Iñaki López.

Desde La Sexta en las últimas semanas Carballo ha sido muy crítico con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por su rechazo a los autotests y los test caseros para la rápida detección de Covid de cara a Navidad. Además, el experto arremetía contra el director del CCAES, Fernando Simón, por “no haber protegido” a la población del coronavirus y por echar la responsabilidad de la segunda y tercera ola a las salas de urgencia de los hospitales, de los que forma parte el doctor Carballo.

Carballo responde a las críticas por “oportunista”

“Qué mal me cae César Carballo”, así era el mensaje que un usuario de redes sociales dejaba este miércoles tras ver la intervención del experto en el programa ‘Informe Covid’ junto a Pablo Fuente, el doctor José Alcamí e Iker Jiménez. Una crítica ante la que no se cortaba el experto y respondía también a través de Twitter: “Pues a mi usted me cae muy bien fíjese. Pero ajenos a gustos, partidos, o nacionalidades, todos tenemos un enemigo común, este virus”.

Por último, le mandaba un mensaje conciliador: “Nos toca luchar juntos como humanos frente a la otra especie dominante”. No obstante, el seguidor no parecía quedarse ahí, y tachaba al doctor de oportunista tras anunciar su invento para prevenir la infección en los vasos.

Pues a mi usted me cae muy bien fíjese. Pero ajenos a gustos, partidos, o nacionalidades, todos tenemos un enemigo común, este virus. Nos toca luchar juntos como humanos frente a la otra especie dominante. — Cesar Carballo (@ccarballo50) December 23, 2020

“Te he sido y admirado todo este tiempo hasta que me has dado la sensación de oportunista con exceso de show. Lo de la funda del vaso y la omnipresencia en medios de comunicación han lastrado mi admiración hacia usted. Que la persona en primera línea de la trinchera aparezca tanto”. No obstante, ese mensaje se quedaba sin responder por parte de Carballo.

“Te ha dejado calladito, Carballo”

Pero no ha sido el único encontronazo del médico de urgencias en redes sociales a cuenta del programa de este jueves. Otra seguidora de ‘Informe Covid’ le respondía: “Bien te ha contestado el Dr. Alcami. Te ha dejado calladito Dr. Carballo”, en referencia a un debate con el doctor José Alcamí.

“Pero es que así es un debate técnico, y es un privilegio hablar y opinar de ciencia con José Alcamí. Es cierto que para hacerse resistente el virus tendría que mutar en muchos sitios, pero ya lo ha hecho, y sin ser sometido a presión selectiva. Ojalá me equivoque...” respondía Carballo también en redes sociales.