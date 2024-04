David Sánchez predice el futuro de Xavi en el Barcelona: "Estábamos muy convencidos..."

Los últimos días era un secreto a voces que Xavi Hernández se iba a quedar en el Barcelona, tal y como informó Helena Condis en COPE, pero ya este jueves el técnico de Tarrasa lo hizo oficial en rueda de prensa, junto a Joan Laporta. David Sánchez predijo su futuro en el cuadro culé de cara a la próxima temporada en El Partidazo de COPE.

Temporada de altibajos en Can Barça

Xavi Hernández cumplirá su contrato y seguirá en el Barcelona hasta 2025 La dirección deportiva se ha reunido en la tarde de este miércoles con el entrenador, que finalmente ha dado marcha atrás tras anunciar en enero que se marcharía en junio. 24 abr 2024 - 20:25

La primera caída del Barcelona esta temporada fue en la Copa del Rey, en la que cayó frente al Athletic Club de Bilbao en San Mamés en los cuartos de final. En Champions, por un momentó se llegó a soñar con la sexta 'orejona', pero con un pie en las semifinales, el PSG terminó remontando la eliminatoria en los cuartos. La expulsión de Araujo y el penalti provocado por cancelo condenaron las aspiraciones del cuadro culé.

Celebración del Real Madrid en 'El Clásico'.CORDON PRESS





La última opción era LaLiga. El equipo de Xavi Hernández acumuló un total de 13 partidos sin perder en todas las competiciones y la afición blaugrana confiaba en llevarse 'El Clásico' para poder recortar distancias con su eterno rival. Finalmente, el Real Madrid ganó el partido 'in extremis' con el gol de Bellingham y el conjunto blanco dejó el campeonato doméstico casi sentenciado. Los de Carlo Ancelotti se colocan ya líderes indiscutibles, once puntos por encima del Barcelona.

Rueda de prensa de Xavi y Laporta

El entrenador del Barcelona dio los motivos de su continuidad en el equipo en rueda de prensa. "Quizá la decisión de irme fuera equivocada, ahora siento todo lo contrario, que el proyecto no ha terminado, que necesitamos estabilidad. La gente joven que ha debutado cree en nosotros, toda la plantilla me ha dado su apoyo. Y la confianza del presidente y de Deco, si no esto no tendría ningún sentido", explicó Xavi Hernández.

Xavi Hernández en el partido contra el Real Madrid.CORDON PRESS





Laporta se emocionó con el anuncio de Xavi. "Estoy especialmente contento. Se ha producido lo que quería. La junta directiva ha dado por unanimidad apoyo a esta decisión. Estamos convencidos todos de que es la mejor decisión, da estabilidad a la institución y consolida un proyecto que será más ganador todavía", aseguró el presidente del club.

Futuro de Xavi en el Barcelona

Por el momento, Xavi Hernández ha confirmado que terminará su contrato con el Barcelona hasta 2025; es decir, una campaña más a los mandos del conjunto blaugrana. Joan Laporta también aseguró en la rueda de prensa que no han llegado a negociar con ningún entrenador durante estos tres meses en los que se pensaba que el técnico de Tarrasa no continuaría en el banquillo culé. Por lo que todo dependerá de los éxitos del equipo la temporada que viene.

Xavi Hernández tras perder contra el PSG.CORDON PRESS





David Sánchez predijo en El Partidazo de COPE el futuro de Xavi Hernández en el Barcelona de cara a la campaña 2024-25. "Yo creo que ha metido la pata. Pienso que se ha equivocado y que va a fracasar el año que viene", afirmó el periodista en el programa. El posible sustituto para entrar al cuadro blaugrana era Rafa Márquez, exjugador del club y actual técnico del filial en Primera Federación, que tiene al equipo en puestos de playoffs de ascenso a Segunda División.

