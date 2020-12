César Carballo es uno de los expertos españoles más mediáticos al hilo del coronavirus. Desde hace unos meses, el médico de Urgencias del hospital Ramón y Cajal no deja de opinar sobre la pandemia en distintos medios. El último ha sido 'El programa de Ana Rosa', donde Carballo ha querido pronunciarse sobre la última hora de la pandemia en España.

Entre los temas abordados, el doctor ha intentado dar respuesta a una de las principales preocupaciones de los españoles, en lo que respecta a la covid-19, durante los últimos días.

El doctor Carballo resuelve la principal inquietud de los españoles sobre el coronavirus

Carballo se ha referido en primer lugar al gran quebradero de cabeza de la ciudadanía últimamente: los efectos secundarios que puede producir la vacuna del coronavirus. “Los efectos sistémicos que se saben son leves: cefalea, astenia, dolor en la zona del pinchazo... Pero con los datos que tenemos ahora, el riesgo-beneficio es mucho mayor hacia el beneficio que hacia el riesgo”, ha tranquilizado.

Además, ha dejado muy claro que “las vacunas son seguras y hay que vacunarse”. También hay cierto miedo por las posibles represalias si alguien no quiere ponerse la vacuna. “No va a ser punitivo, todas las vacunas en este país no son obligatorias”, ha recordado Carballo. Aunque ha matizado después: “El que no se vacune no estará protegido”. De ahí que el doctor esté a la espera de saber “si se hace un carnet de inmunidad”, ya que “para los sanitarios va a ser muy importante saberlo”.

También interesa sabersi nos podemos contagiar después de habernos vacunado. “Efectivamente, te puedes contagiar, pero la enfermedad que vas a pasar puede ser mucho más leve. Al poder contagiarte, puedes contagiar a otros”, ha contado también Carballo.

Para volver a recalcar: “Sí, va a haber que vacunarse, la inmunidad que deja la vacuna va a ser más fuerte que la que deja de manera natural”. Eso sí, el experto ha reconocido que “de momento no sabemos cuánto va a durar” esa inmunidad proporcionada por la vacuna.

La nueva mutación del virus surgida en Reino Unido es motivo de preocupación para Carballo. “Es mucho peor que el virus mute hacia que sea más trasmisible, hacia que sea más virulento”, considera, y es totalmente franco sobre las posibles consecuencias de esa variante: “Va a ocasionar muchas más hospitalizaciones y más gente se va a morir”. No obstante, Carballo ha dejado claro que la vacuna también protege frente a la versión británica del virus.