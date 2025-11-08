Lomana responde tajante a un oyente que le plantea esta duda sobre protocolo en la mesa: "¡¡No!!"
Carmen Lomana responde al consultorio de sus oyentes y repasa la crónica social
Un sábado más Carmen Lomana pasa por Fin de Semana para aportar una gota de glamour, humor, opinión... y sabiduría. En el 666 55 40 00 los oyentes dejan consultas para la socialité. Sobre su historia, protocolo, consejos de belleza, dudas amorosas...
En este 8 de noviembre, le han preguntado a Lomana cuándo considera ella que es el momento de empezar películas navideñas. ¡Cuando uno quiera! De hecho, la socialité, que se ha confesado una admiradora de La Rioja, nos confirmaba que la semana que viene será cuando empiece a decorar su casa.
La colaboradora de Fin de Semana se ha pronunciado sobre el nuevo trabajo de Rosalía, Lux, y ha admirado la labor de la catalana a la que conoció en los inicios de su carrera musical: "Me pidió hacerse una foto conmigo porque era muy fan" y reconocía que esperaba volver a encontrarse con ella.
En cuanto al protocolo, Carmen ha sido tajante ante la cuestión que le planteaba un oyente: Cuando está comiendo pescado, con tenedor y pala... ¿es adecuado tomar el pescado directamente de la pala? "¡No! No no. ¡Nunca! La paleta de pescado sustituye al cuchillo porque te ayuda más... es como meterte en la boca un cuchillo. Pero jamás meterte en la boca un cuchillo. No hay excepciones. ¡Y no te acostumbres a hacerlo en casa!".