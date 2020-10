El doctor Carballo desmonta a Illa y su guerra con Ayuso en el programa de Iker Jiménez: “Es una canallada”

El doctor César Carballo, médico de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal, desmontaba este jueves el papel del ministro de Sanidad, Salvador Illa, en su guerra con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El experto se mojaba durante el programa 'Informe COVID' que presentaba en Telecinco Iker Jiménez y en el que diversos especialistas como el propio Carballo el doctor José Miguel Gaona, analizan las últimas informaciones de la semana relacionadas con el coronavirus.

Y es que este viernes entraba en vigor en Madrid las nuevas restricciones comunicadas desde el Ejecutivo al gobierno regional, unas medidas que desde la propia comunidad han recurrido a la Audiencia Nacional. Todo ello en unas semanas convulsas en las que se han sucedido las contradicciones entre Moncloa y Madrid. En un primer momento, y después de una reunión entre Ayuso y Sánchez en la que se acordó la creación de un “grupo COVID”, el ministro de Sanidad salió al paso para contradecir las medidas anunciadas desde la consejería de Sanidad para frenar el avance del virus. Por su parte, en los últimos días hemos visto al propio consejero, Ruiz Escudero, restar “validez jurídica” a la orden ministerial que entraba en vigor esta madrugada del viernes.

El doctor Carballo desmonta a Illa

Sobre este asunto se mostraba particularmente tajante el doctor César Carballo, habitual en las tertulias televisivas, y que, a través de 'Informe COVID', mandaba un recado al ministro de Sanidad, Salvador Illa. “Lo que ha hecho el ministro de Sanidad con la Comunidad de Madrid me parece una canallada”, se quedaba el doctor de Urgencias del Ramón y Cajal. “Lo siento, y hay que decirlo así. No se puede hacer a los seis minutos de una rueda de prensa y decir totalmente lo contrario”, comentaba en plena tertulia sobre el coronavirus.

No obstante, no es que el doctor Carballo fuera completamente benevolente con la gestión que ha realizado Madrid para frenar la segunda ola. “Eso machaca la credibilidad en la clase política. Ahora hablaremos y seremos críticos con la estrategia de la Comunidad de Madrid, creo que es equivocada, pero no significa que tengas que machacarla”, comentaba.

El doctor Gaona, contra los políticos

Pero la intervención del doctor Carballo en 'Informe COVID' no fue la única polémica del programa de Telecinco. El doctor Gaona, colaborador habitual en 'Cuarto Milenio', lanzaba un dardo, no solo a Moncloa, sino a la Comunidad de Madrid. Todo ello por las incongruencias y acusaciones de unos hacia otros.

“No puede ser que en estos días, un conocido político diga que el 80% de los contagiados provienen del aeropuerto, puede ser verdad o puede ser mentira, pero honestamente no lo sabemos porque no se ha hecho ningún estudio, pero otro político del signo contrario, pocas horas después diga que 'no', que se trataba del '0,00001 %', también es mentira. Lo de ambos extremos es totalmente mentira”, comentaba Gaona.