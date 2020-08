La seria advertencia del doctor César Carballo sobre la vuelta a los colegios: “Es una auténtica locura”

El mediático doctor César Carballo, médico adjunto al departamento de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, ha lanzado este sábado una seria advertencia en ‘La Sexta Noche’ de cara a la vuelta de alumnos y profesores a los centros escolares. Un vaticinio en el que se muestra “preocupado” y lanza una serie de preguntas sobre las medidas adoptadas por Educación a la hora de trazar el protocolo de la vuelta al cole para el próximo curso.

Habitual en las tertulias del conocido programa de Iker Jiménez, ‘Cuarto Milenio’, Carballo se ha mostrado muy tajante este sábado sobre los protocolos. “Es una auténtica locura”, espetaba en una tertulia en directo el médico del Hospital Ramón y Cajal. Ante el aluvión de comentarios el propio doctor, padre también de hijos que acuden a centros escolares, ha acudido a las redes sociales para defenderse de sus palabras en la cadena de Atresmedia.

César Carballo: “Es una locura”

Preguntado durante el programa ‘La Sexta Noche’, el médico se mostraba muy preocupado con la vuelta a las aulas y mandaba una seria advertencia. “Con esta incidencia acumulada es una auténtica locura abrir los colegios. Volvemos a tirar los dados y a ver el resultado que hay”. Y es que el médico del hospital madrileña señala dónde está el principal peligro: “Me preocupan mucho los profesores, se habla mucho de ellos, y son el principal colectivo de riesgo en los colegios”.

“Me preocupa mucho la transmisión aérea. Son clases de 26 personas, durante una hora exhalando. No va a ser suficiente con ventilar la habitación. El coordinador covid debe ser un sanitario, y no un profesor. Me preocupa que no haya habido ninguna información. Hay un protocolo que se debía conocer hace meses y llegar a un consenso. Vamos a ver qué pasa, pero tenemos un futuro incierto”, concluía en un duro alegato en directo.

El doctor Carballo se explica en redes sociales

Unas palabras que han provocado tal revuelo que el propio Carballo ha tenido que acudir a las redes sociales para explicarse, como médico y padre: “Soy el primero que cree que la presencialidad es clave, quiero que mis hijos vayan al colegio, pero en aulas seguras, bien controladas por el sanitario COVID del colegio, con profesores testados con PCR, y siendo "agresivo" con la detección precoz para mantener presencialidad”.

Y soy el primero que cree que la presencialidad es clave, quiero que mis hijos vayan al colegio, pero en aulas seguras, bien controladas por el sanitario COVID del colegio, con profesores testados con PCR, y siendo "agresivo" con la detección precoz para mantener presencialidad — Cesar Carballo (@ccarballo50) August 29, 2020

Unas palabras que en Twitter han recibido gran cantidad de apoyo de decenas de usuarios que remarcaban la falta de previsión desde el Ministerio de Educación, así como de la necesidad de volver a implantar la educación online, como tuvo lugar durante la pandemia.