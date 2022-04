El doctor Carballo advierte sobre lo que puede pasar sin mascarilla en interiores: "Prepárense"

César Carballo Cardona es un conocido médico y emergenciólogo español, adjunto del servicio de urgencias del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Sin embargo, compagina su profesión con la televisión. Desde el inicio de la pandemia, colabora en diferenes programas de la pequeña pantalla, por lo que se ha convertido en un tertuliano habitual de diferentes espacios como 'La Sexta Noche', 'Horizonte', 'El Programa de Ana Rosa' o 'Espejo Público'.

Actualmente, se encuentra otra vez muy presente en la pequeña pantalla, dadas las últimas normativas en torno a la pandemia. Esta vez, el sanitario ha querido pronunciarse respecto al fin de la mascarilla obligatoria en interiores, dadas todas las dudas que están surgiendo en la sociedad. Tan solo quedan tres días para dejar de entrar en lugares cerrados con mascarilla, a excepción del transporte público, los centros sanitarios o sociosanitarios, por lo que muchos se preguntan cómo repercutirá ahora el coronavirus en nuestras vidas al eliminar una de las primeras medidas que se tomaron hace ya dos años.

Esta vez, el sanitario ha querido pronunciarse desde sus redes sociales para responder a las dudas de algunos de sus seguidores sobre esto. En este caso, una mujer ha querido saber qué ocurrirá en los negocios a partir del día 20, ya que le preguntó a la recepcionista de un hotel si se iba a dejar de usar la mascarilla en dicho hotel: "La chica de recepción me ha dicho que no sabía, pero que ella con tantos clientes pensaba seguir llevándola". No obstante, ante esto, su superior aseguró que las iban a quitar.









"Prepárense para una buena demanda"



Asimismo, muchos se quejan de que es posible que algunos jefes obliguen a sus empleados a quitarse la mascarilla en los interiores en los que trabajan a pesar de que ellos prefieran llevarla por prevención. "Sea por el motivo que sea no podemos usar (una vez más) la precariedad laboral y el miedo a perder un puesto de trabajo para presionar a los trabajadores y despojarles de sus derechos", se quejaba la mujer.

"Curioso. Lean el hilo y aviso a navegantes: si yo me infectase de COVID en el trabajo (fácil demostrar brote entre compañeros) + me obligan a no llevar mascarilla en interior + cojo un COVID severo = prepárense para una buena demanda que seguramente gane", comienza reflexionando Carballo desde su cuenta oficial de Twitter.

Curioso.Lean el hilo..y aviso a navegantes: si yo me infectase de COVID en el trabajo (fácil demostrar

brote entre compañeros) + me obligan a no llevar mascarila en interior + cojo un COVID severo = prepárense para una buena demanda que seguramente gane.https://t.co/tmCWVhS7XQ — Cesar Carballo (@ccarballo50) April 13, 2022

Asimismo, el doctor ha contestado a otra mujer que dice que en determinados sitios dictan que la mascarilla puede ser un EPI ante el riesgo de contagio: "La valoración de los riesgos asociados al puesto de trabajo es preceptiva en virtud de la LPRL. Por tanto si de la valoración se desprende que es necesaria la mascarilla ante los riesgos, la mascarilla sería un EPI como lo son p.ej guantes en determinados puestos". "Una cosa es lo que diga la LPRL, otra cosa es que es a lo que se 'obliga' a los trabajadores, yo ahora mismo, si trabajo en interiores, no me quitaría la mascarilla, y no pueden obligarme a hacerlo, si hay alguna presión en este sentido, que se atengan q consecuencias…", reacciona Carballo.

Una cosa es lo que diga la LPRL, otra cosa es que es a lo que se "obliga" a los trabajadores, yo ahora mismo, si trabajo en interiores, no me quitaría la mascarilla, y no pueden obligarme a hacerlo, si hay alguna presión en este sentido, que se atengan q consecuencias... — Cesar Carballo (@ccarballo50) April 13, 2022