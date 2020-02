La discriminación sufrida por ser china de Yibing de 'El Hormiguero' tras el coronavirus

Una de las secciones habituales de 'El Hormiguero' es la protagonizada por Yibing Cao. La china de 31 años y que lleva 9 en España donde cuenta curiosidades de las costumbres y modas de su país.

Es una sección que lleva haciendo semanalmente desde hace 3 años, pero la última vez que Yibing ha visitado el plató del 'El Hormiguero' ha sido diferente. Pablo Motos ha aprovechado para preguntar a su colaboradora sobre la situación que está viviendo como china por el tema del coronavirus.

Nada más llegar, Motos le preguntaba a su colaboradora "si había hablado con sus padres". Yibing respondía que sus padres "están bien y habla con ellos todos los días. No están muy preocupados, mis padres viven en el noreste de China y la situación está un poco mejor". Yibing es originaria de Qinhuangdao, una ciudad a 1387 kilómetros de Wuhan, foco de esta enfermedad.

Continuaba Pablo Motos con curiosidad por saber más sobre esta enfermedad sacando a relucir el posible origen de la enfermedad: "Se dice que el coronavirus salió por comer un animal llamado pangolín. "Pablo no sé, en el noreste de China, la gente de esa zona pensamos que estos animales son espirituales y no los comemos ni tocamos". Continuaba narrando la asiática que en su tierra "hay gente que come animal salvaje porque piensan que este tipo de animal te ayuda a alimentar de forma muy potente a tu cuerpo".

En ese momento Pablo preguntaba a su colaborada si "¿has notado que la gente te trata de forma distinta por todo esto del coronovirus por ser china?". "Aquí en España no", afirmaba Yibing que contaba una anécdota sobre la diferencia entre los controles que realizan países como Rumanía y los que se realizan en España: "He estado en Rumanía durante el fin de semana. Al llegar me apartaron a un lado junto a otros chinos, me tomaron la temperatura y me preguntaron de dónde venía. En la vuelta, aquí en España, en el aeropuerto de Madrid, nada ni caso".

También confesó Yibing una experiencia que vivió durante el vuelo y su estancia en Bucarest: "Yo no quería que la gente se asustara en el avión por ser china, intenté toser. Pero al final todo el mundo tosía menos yo, rumanos y españoles". La colaboradora también compartía como había tenido que esconder su lugar de origen de sus compañeras de habitación: "Estuve en hostal compartiendo una habitación con otras tres mujeres desconocidas y por la noche me acosté muy pronto para que no se asustasen".