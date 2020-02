El extraño animal al que los científicos chinos atribuyen la posible transmisión del coronavirus

Las autoridades chinas decretaron a finales de enero suspender el comercio de animales salvajes tras considerar que el origen del coronavirus se encuentra en la mutación de un virus procedente de uno de los ejemplares, en concreto del pangolín, que se vendía en un mercado de marisco de Wuhan, en el centro del país y lugar considerado como el epicentro de la enfermedad.

Según un estudio que ha presentado la Universidad Agrícola del Sur de China, este mamífero, que es víctima de caza y comercio ilegal por su carne y su tipo de escamas, puede ejercer como"huésped intermediario" del coronavirus, una enfermedad que se ha cobrado la vida de más de 600 personas tanto dentro como fuera de China y ha infectado a más de 30.000.

El equipo de investigación analizó más de 1.000 muestras de metagenoma de animales de índole salvaje. La detección biológica molecular desveló que la tasa positiva del virus en los pangolines era del 70%. Los investigadores aislaron aún más el virus y observaron su estructura con un microscopio electrónico. Descubrieron que la secuencia del genoma de esta cepa era un 99% idéntica a la de las personas infectadas.

