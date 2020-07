El dineral que deberían pagar los concursantes de 'La casa fuerte' si quieren abandonar

Mucho se está hablando en los últimos días de las multas que rodean a los realitys show con motivo de la final de 'MasterChef'. Saray pudo haber desvelado el orden de los ganadores dos semanas antes de la final, y podría vérsela legalmente con la productora del programa.

Ella se ha defendido diciendo que todo es un montaje en su contra, sin embargo podría terminar pagando una multa de 100.000 euros por incumplimiento de contrato. Habrá que ver como evoluciona este caso y que es lo que van contando ambas partes.

Ahora esta polémica ha saltado a los realitys de Telecinco y Mediaset de la forma más inesperada. Ha sido Rafa Mora, en 'Sálvame', quien prácticamente ha revelado uno de los secretos mejor guardados de 'La casa fuerte'.

.@vickylarrazofi, como jurado y la confesión de Ferre sobre Maite que la madre de Sofía niega �� https://t.co/xjWpzj4UVl — La casa fuerte (@lacasafuerte_tv) July 9, 2020

El motivo por el que nadie ha abandonado 'La casa fuerte'

Es habitual en los realitys de Mediaset ver a algunos de sus concursantes abandonar por diversos motivos, ya sea bien porque no aguantan alguna circunstancia, o por temas de salud como suele ser habitual en 'Supervivientes'.

La reina de los abandonos en estos realitys es la venezolana Oriana Marzoli. La joven sabe lo que es irse a los pocos días de 'Supervivientes' y de 'GH VIP'. Ahora se encuentra participando en 'La casa fuerte' y muchos eran los que hacían apuestas por ver cuando iba a abandonarlo.

Las semanas pasan y la venezolana continúa en el programa. Algunos han amenazado, durante estas semanas, con marcharse del concurso, entre ellos Iván, Cristian Suescun o el propio Christofer. Sin embargo, todo hace apuntar, que en esta ocasión Mediaset se ha cubierto las espaldas para evitar este tipo de situaciones.

Ha sido Rafa Mora en 'Sálvame' quien ha desvelado el secreto sin querer. En el programa de la tarde le preguntaban por qué no abandonaba su novia, Macarena, que se encuentra participando en 'La casa fuerte' y no lo está pasando precisamente bien tras varios encontronazos.

"Tiene un nombre: empieza por 100.000. El de ella tiene ese nombre: cien y luego mil...", comenzaba Rafa comentando sobre el motivo por el que su pareja no abandonaba, dejando a sus compañeros muy desconcertados.

Cuando ya entendieron al extronista, algunos como Kiko Hernández no creían sus palabras: "¿Pero cómo va a ser 100.000 euros de penalización?". "Eso es lo que pone en el contrato y no quiero hablar de estas cosas aquí", ha respondido Rafa Mora. "¿Tú te crees que si no es ese dinero no saco yo a Macarena mañana?", le reprendía a su compañero de programa.

Que las penalizaciones de La casa Fuerte son 100.000€ LOL Me parece bien. Ya estamos hartos de que la gente abandone — Javichu Galdeano ���� (@javichu_r) July 9, 2020

Los de la casa fuerte tienen una penalización por abandono de 100.000€. Qué barbaridad — OOLEOOLE ® �� (@ooleoole) July 9, 2020

