Fani, ¿embarada de Christofer?: la noticia que puede revolucionar 'La casa fuerte'

Son una de las parejas que más está dando que hablar en este 2020. A pesar de lo parado que ha estado el año debido a los tres meses de confinamiento, Fani y Christofer no han dejado de dar titulares desde que su participación en el reality 'La isla de las tentaciones'.

Tras superar delante de toda España el bache que supuso para la pareja el paso por este concurso, ambos siguieron hacia delante en su relación al parecer mucho más enamorados y con las cosas más serias, tanto que la pareja ha anunciado que va a casarse y también que tienen intención de aumentar la familia.

A pesar de este amor, la pareja se ha dedicado poco tiempo así mismos, ya que Fani pronto se subió al helicóptero que llevaba a 'Supervivientes' y estuvo casi tres meses fuera. Al volver de este reality, no hubo un mes de diferencia en lo que tardó la pareja en enrolarse en el nuevo programa de Mediaset, 'La casa fuerte'.

Desde entonces la pareja ha protagonizado encontronazos de todo tipo en el programa, han tenido que superar las acusaciones que se estaban vertiendo desde el exterior sobre el pasado de Fani, e incluso han tenido alguna discusión que casi les cuesta la relación. Sin embargo, parece que la vida de la pareja podría estar a punto de dar un giro inesperado.

Fani y Christofer ilusionados ante un posible embarazo Mediaset España

Fani con los síntomas típicos de un embarazo en 'La casa fuerte'

Así es como han saltado todas las alarmas dentro de la casa del nuevo reality de Mediaset. "Que vamos a ser papás en 'La casa fuerte'", gritaba María José Ruiz desde el jardín mientras que Fani y Christofer estaban sentados en un banco. "Madre mía, cari, que salimos embarazados de aquí", le decía ella a su pareja.

Ya ante las cámaras del confesionario, Estafanía se explicaba mucho mejor sobre lo que estaba pasando: "Me he despertado muy rara. Tengo el pecho más grande. He tenido náuseas, he vomitado, estoy muy cansada, que puede ser el estrés de la casa, a lo mejor estoy ovulando, pero como estamos buscando el bebé también puede ser otra posibilidad".

Por su parte Christofer, solo pedía una cosa de ser la noticia verdad: "Bueno, mientras que salga cuerdo, porque aquí...". A continuación, el chileno daba más claves sobre este posible embarazo: "La verdad es que estás comiendo y con mucho antojo de dulce cada dos por tres". "Estás contento, ¿a qué sí?", le preguntaba Fani a su futuro marido, que confesaba lo evidente: "Hombre, claro".

Fani cree que podría estar embarazada y Cristofer, encantado: "Me daría una alegría" #LaCasaFuerteUHhttps://t.co/s1VMblwUeq — Telecinco (@telecincoes) July 7, 2020

"Yo tampoco me quiero hacer ilusiones de nada, pero sí tengo síntomas, y no son síntomas de que me vaya a bajar la regla", afirmaba la exconcursante de 'Supervivientes', mientras que su pareja no podía ocultar la ilusión que le haría esta noticia de confirmarse: "Yo si estuviese embarazada me daría una alegría porque me encantaría tener un bebé con ella y ella lo sabe".

Sería la primera vez en España que se confirma un embarazo en un reality. Ya que por ejemplo Verdeliss entró ya embarazada en 'Gran Hermano VIP'. Sin embargo tampoco sería la primera vez que se diese una falsa alarma en este tipo de concurso. Violeta Mangriñán, Sofía Suescum, Noemí Salazar, o la última, Ivana Icardi, han sufrido retrasos en sus menstruaciones haciendo saltar las alarmas en sus realitys.

Habrá que esperar a que Fani se realice un test, algo que seguro será el tema central en el que gire la próxima gala de 'La casa fuerte'.

