Diego Losada se rebela contra Montesinos en TVE tras criticar a la nueva ministra de Sanidad: “Por última vez"

Este martes empezaba la nueva aventura profesional del periodistaDiego Losada en TVE. Él se encargó de presentar 'La Noche en 24 horas' en sustitución de Xabier Fortes que se autoconfinaba para presentar con todas las garantías el debate electoral de cara a los comicios catalanes.

En esta primera jornada en uno de los espacios mejor valorados del ente público, Diego Losada entrevistó a Pablo Montesinos. Una de las noticias que abordaron fue la marcha de Illa de Sanidad y la llegada, para relevarle, de Carolina Darias. Uno de los temas clave de la actualidad en estos días.

"Por los hechos le conoceremos, vamos a ver que es lo que hace. Hasta ahora sabemos poco de ella, porque era una de esas ministra fantasma o desaparecidas de ese gabinete de 22 ministerios", decía el vicesecretario de comunicación del PP sobre Darias.

Y continuaba: "Si sabemos algo, y es que según las palabras del propio presidente del Gobierno ha estado en lo que él ha venido a denominar el equipo sanitario de la gestión de la crisis, por lo cual ya le achaco parte de esa responsabilidad en la gestión negliglente del Ejecutivo".

La réplica de Losada que dejó a Montesinos con esta cara

Lo que probablemente no se esperaba Montesinos era la réplica que sufrió de Losada: "¿Le preguntaba si le daba margen, no le digo ya a los 100 días pero no sé...100 segundos?". A esta valoración, el político popular indicaba lo siguiente: "Es que por sus hechos le conoceremos y parto de la premisa de que en estas circunstancias deberíamos haber tenido a un ministro al 100%".

El tenso debate y confrontación de opiniones continuaba: "Señor Montesinos ustedes critican a Illa por irse, en el pasado le criticaron por no irse y ahora que se va también lo critican", decía Losada. Además, en un momento dado ponía a Montesinos en un auténtico aprieto: "Se lo voy a preguntar por última vez, ¿permitirían un Gobierno con independentistas en Cataluña con su voto o no voto?". El político decía que, tratando de esquivar el golpe, que "esto no va permitir o no permitir, sino de posicionamiento político que del PP es aglutinar a los constitucionalistas en la candidatura de Fernández".

Sea como fuere, la entrevista fue ardua y la tensión se palpaba en el ambiente. Traspasaba la pantalla. Unos minutos que no resultaron nada sencillos para Pablo Montesinos.