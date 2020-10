Desvelado el secreto de 'Pasapalabra' más oculto detrás de la prueba final de los roscos en Antena 3

'Pasapalabra', programa presentado por Roberto Leal cada tarde de lunes a viernes en Antena 3, es uno de los programas más veteranos y reconocidos de nuestra televisión. Sus pruebas y sus roscos finales han conseguido aglutinar a gran parte de la audiencia televisiva de nuestro país delante de sus televisores cada tarde para ponerse a prueba igual que los concursantes que están presentes en el plató de Atresmedia.

Pero hay una serie de secretos que hasta el momento no se han conocido sobre este programa, que hace un año marcó un hito histórico en nuestra televisión tras desaparecer de forma fulminante de la parrilla de Telecinco para llegar a Antena 3 de la mano de Roberto Leal.

La realidad detrás de los roscos de 'Pasapalabra'

En este sentido, el diario 'El Confidencial', ha desvelado algunas claves que están detrás de la prueba final de los roscos y que suele ser un poco diferente al resultado final que vemos en nuestra televisión. El concurso suele parar la grabación de la prueba siempre que un concursante da una respuesta inesperada y existe alguna duda sobre si es correcta o no.

"El duelo entre los concursantes dura aproximadamente 20 minutos, aunque la grabación en el plató es más extensa. Suelen darse algunos cortes, así que hay tiempo para pensar en esas palabras que hemos ido pensando", explicaba a este digital uno de sus concursantes.

Por lo tanto, el resultado que vemos en nuestros televisores no es la grabación total de los roscos finales y por tanto se invierte mucho más tiempo en esta prueba que el que aparece en las cuentas atrás de cada concursante. Todo esto se produce porque los concursantes, suelen dar, en algunas ocasiones, respuestas singulares e inesperadas por el equipo de producción, que van comprando las respuestas sobre la marcha pero que en muchas ocasiones no tienen más remido que parar la prueba para ver si es correcta o no.

'Pasapalabra' es un programa que admite sinónimos, al contrario que ocurre en otros concursos como 'Saber o Ganar'. Cuando la respuesta del concursante no está contemplada en el informe del presentador no queda más remido que frenar la grabación para hacer las pertinentes comprobaciones.

Los cuatro errores de Luis en ‘El Rosco’ le devuelven a Pablo la tranquilidad en la lucha por el bote: ¿conseguirá los 814.000 euros? ��➡ https://t.co/SZIfQ4SfQQ#Pasapalabra121 — Pasapalabra (@PasapalabraA3) October 30, 2020

Este fue el caso de Pablo Díaz, que se benefició de esta ventaja porque el programa buscaba la palabra Tranvía y él contestó tren. Al comenzar por la misma letra el equipo de producción del programa la dio por buena y consiguió sumar el color verde a su rosco.

La fluidez y la rapidez que marcan el programa de Atresmedia hace que a veces sea imposible identificar todas las respuestas como correctas o incorrectas, y por ello es necesario hacer estos parones que muchos de los seguidores más fieles del programa desconocían hasta el momento.

El éxito de 'Pasapalabra' en Antena 3

'Pasapalabra' es un de los programas más veteranos de nuestra televisión y que después de varios años en Telecinco ha regresado a Antena 3 para, de la mano de Roberto Leal, conquistar a la audiencia de nuestro país. Estos datos han sido avalados por los expertos, ya que muchos señalan que el triunfo de 'Pasapalabra' se refleja también en los buenos resultados de audiencia que tiene en el Informativo de las nueve de la noche presentado por Vicente Vallés, que después de muchos años ha conseguido quitar el liderato que poseía desde el año 2012 el espacio presentado por Pedro Piqueras en Telecinco.

Roberto Leal ('Pasapalabra')

