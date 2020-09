Un concursante de 'Pasapalabra', obligado a pedir disculpas por su comportamiento: "No está nada bien"

Pablo es concursante de uno de los programas más carismáticos de la televisión española. El joven participa en 'Pasapalabra'. Hace unos días, al joven se le escapaba una queja que no pasó desapercibida. “Tenía las 25 de Nacho, no me lo puedo creer”, aseguraba haciendo referencia a su contrincante. Unos comentarios que no han sentado nada bien a la audiencia y que ha provocado numerosas críticas a través de redes sociales.

Pero la polémica no acababa aquí ni mucho menos. Continúa, y más latente que nunca. Eran varios los usuarios que recientemente recriminaban a Nacho que su rosco, en un programa determinado, era más fácil que el de Pablo: “Es una vergüenza la desigualdad en los roscos siempre a favor de Nacho”, mientras otro añadía: “Pero no se puede poner el rosco de cosas tan básicas, que mi sobrina de 8 años y yo hemos acertado casi todas más de medio rosco, vaya”.

Una forma de dar a entender que se juega a favor de un concursante para tratar de darle un voto de confianza y que se haga con el premio.

Hoy, Pablo ha reconocido que es la propia presión la que le hace resolver las palabras más difíciles de su compañero de programa. Parece que los nervios le juegan una mala pasada al joven concursante y que le hacen reaccionar de esa forma. El concursante alegó que a veces lo hace “sin querer”, porque es “como una olla a presión”. Una manera metafórica de referirse a cómo se encuentra.

Este arrebato es algo que no sienta nada bien y que él asume que no es lo más adecuado. Así lo explicaba a través de su cuenta en Twitter: “¡Hola, chicos! Algunos me habéis escrito críticas constructivas puntualizando algo que he hecho a veces que reconozco que no está bien: resolver las palabras del rosco cuando las sé o decir, incluso en 2 ocasiones, que tenía las 25 de su rosco”. Y finalizaba el hilo asegurando que lo tendrá en cuenta para mejorar en el futuro. Asimismo, agradecía los mensajes de ánimo que recibe tanto él como su contrincante.

Hola, chicos! Algunos me habéis escrito críticas constructivas puntualizando algo que he hecho a veces que reconozco que no está nada bien: resolver las palabras difíciles del rosco de @supermangut cuando las sé o, incluso en 2 ocasiones, decir que tenía las 25 de su rosco. (1/3) — Pablo Díaz Sánchez (@pablodiazviolin) August 31, 2020

Esta rivalidad que se ha creado entre Pablo y Nacho es una baza a favor para las audiencias. No obstante, ambos han demostrado que, lejos de lo que pueda parecer, también son amigos. Un ejemplo de ello es que hace unas semanas interpretaron juntos el canon de Pachelbel a piano y a violín.

Roberto Leal ha dado positivo por coronavirus

El presentador del espacio anunciaba ayer que había dado positivo por coronavirus. Para tratar de no preocupar en exceso a la gente, Roberto Leal ha asegurado que se encuentra bien. Tuvo síntomas leves y se está recuperando.

Manel Fuentes será el encargado de presentar el concurso hasta que el presentador se recupere de la enfermedad. Leal se incorporaba a Atresmedia TV en abril para conducir 'Pasapalabra'. Sus últimos proyectos más destacados en televisión han sido 'España Directo', donde pasó de ser reportero a presentador y otros programas como 'Operación Triunfo' o 'Vaya Crack'.