La 'estrategia' de Pasapalabra para anunciar su último programa que ha provocado el enfado de la audiencia

El programa de Atresmedia, 'Pasapalabra', ha sido noticia en los últimos días por diversas informaciones sobre uno de sus concursantes más conocidos, Nacho, que se ha convertido ya en uno de los históricos del programa. Aunque haya cambiado de cadena, el programa de las tardes de Antena 3 sigue siendo referencia del entretenimiento cada día de lunes a viernes. Tal y como ocurría en Telecinco, los seguidores más fieles del programa están muy atentos a los pasos que dan los concursantes que consiguen sobrevivir más tiempo en el concurso.

Este viernes, la cuenta oficial de 'Pasapalabra' en Twitter anunciaba lo siguiente: "Algo que realmente no os dejará indiferentes". Un mensaje que ha provocado mucho revuelo en las horas posteriores entre los seguidores del programa que esperaban estar a unas horas de presenciar un momento histórico en el reconocido concurso de los roscos. La experiencia de los fans más veteranos hacía pensar que alguno de los dos concursantes, Nacho o Pablo, completarían el rosco de alguna manera especial, ya que en diversas ocasiones, en Mediaset, este tipo de promociones se han hecho siempre que se solía completar el rosco.

La criticada estrategia de 'Pasapalabra'

Pero la sorpresa que guardaba el programa estaba muy lejos de despertar esa sensación en la audiencia, ya que lo más impresionante del programa fue la salida de Nacho, su concursante más reconocido en la nueva etapa en Atresmedia. Jaime le ha conseguido batir en la ronda inicial.

¡No pudo ser! Tras 79 días en el concurso, Nacho (@supermangut) se despide de @PasapalabraA3 tras perder en la ‘Silla Azul’ pero dejando una huella imborrable. ¡Gracias por todo! �� https://t.co/yyapaNH2Bl#Pasapalabra81 — Pasapalabra (@PasapalabraA3) September 4, 2020

La derrota de Nacho llega después de 79 participaciones. Su salida ha provocado un aluvión de mensaje en las redes sociales pero, sobre todo, también varios mensajes críticos quejándose del 'cebo' que el programa había realizado en redes sociales para intentar atraer a la audiencia: "Sin duda sé que así es el juego. Pero me parece feísmo que se venda así la salida de un gran concursante. Sé que la cosa consiste en ganar audiencia, pero el telespectador conecta con esa gente que no conoce y acaba como yo hoy, llorando porque me parece super injusto, por decir algo".

Sin duda sé q así es el juego.

Pero me parece feísimo q se venda así la salida de un gran concursante.

Sé q la cosa consiste en ganar audiencia,pero el telespectador conecta con esa gente q no conoce y acaba como yo hoy, llorando pq me parece super... injusto,por decir algo — Lilith (@palmerachoconat) September 4, 2020

El papel de 'Pasapalabra' en su nueva etapa

Tras varios meses de lucha por el liderazgo, la llegada de 'Pasapalabra' a Atresmedia ha dado el empujón necesario a la cadena, haciéndose con una mayor cuota de pantalla. En concreto, Antena 3 Noticias lograba este agosto una cuota del 17,1%. Mientras, Informativos Telecinco se quedaba en un 15,2%. Hay casi dos puntos de diferencia entre ambas. Es un hecho histórico, pues es la primera vez en 11 años que Antena 3 adelanta a Pedro Piqueras en esa franja horaria.

Este cambio de rumbo arrancaba hace casi un año, cuando Telecinco perdía 'Pasapalabra'. Un fallo del Tribunal Supremo les obligaba a acabar con la emisión del espacio en el grupo audiovisual. Ese día, Christian Gálvez decía adiós a Mediaset con un 19% de share. Inmediatamente después, Pedro Piqueras obtenía un 17,7% de cuota de pantalla.

