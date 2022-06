La despedida entre lágrimas de Patricia Pardo de 'El Programa de Ana Rosa': "Un placer trabajar contigo"

Este martes, 'El Programa de AR' ha terminado con un emotivo abrazo y alguna lágrima entre las presentadoras. Ana Terradillos se disponía a dar paso a la sección de actualidad cuando Patricia Pardo ha querido recordar que era el último día en el que coincidían al frente del programa.

"Con suerte no coincidimos porque me voy de vacaciones y después volverá Ana Rosa", manifestó Patricia Pardo haciendo públicos sus planes para estas vacaciones. Ana Terradillos se pondrá el próximo lunes al frente de 'El programa del verano' durante julio y agosto. "Los tres juntos creo que es el último día", continuaba Pardo haciendo referencia indirecta también a Joaquín Prat.









A pesar del cariño y nostalgia que asomaban en sus palabras, es una despedida muy deseada ya que significa la vuelta de Ana Rosa Quintana. "Estoy aquí para lo que necesites...decirte que eres la mejor compañera que he podido tener. Hacemos muy buena pareja", decía Patricia con lágrimas en los ojos mientras se fundían en un gran abrazo.

Luego, Terradillos le ha dedicado unas bonitas palabras a Pardo: "Para mí es un placer trabajar contigo, eres una tipa muy fácil, estoy muy contenta, encantada, hemos hecho un invierno maravilloso y era muy duro el reto. El reto de esta silla era...". Por último, la presentadora ha terminado diciéndole: "Patri, pásatelo muy bien, descansa, yo lo haré después ¡y todos a ver 'El programa del verano'".

Así, arranca el formato que sustituye al magazín emblema de Telecinco pero con la esencia del mismo. Un programa que informará con el toque "fresco" de esta época del año.

La complicada entrevista a la que se ha enfrentado Patricia Pardo este martes

Pese a este emotivo momento, Patricia Pardo ha vivido un momento muy complicado en plató. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, la celebración en Madrid de la Cumbre de la OTAN y el aumento de contagios por coronavirus, Patricia Pardo dio paso a una entrevista. El equipo del programa de Telecinco realizó una conexión en directo con Marisol, la polémica mujer octogenaria de Ferrol (A Coruña) que conduce sin carnet. No es la primera vez que esta señora es noticia por cometer alguna infracción al volante.









La entrevistada se mostraba entonces muy ofendida por lo sucedido y defendía a toda costa que puede seguir conduciendo a pesar de su avanzada edad, dado que quieren retirarle el vehículo al considerarla un peligro público. "Pandilla de ladrones y sinvergüenzas, me parece que pocos tienen madre reconocida", soltaba tras quejarse de que "llevaron a comisaría en zapatillas y camisón, me esposaron a la espalda". A pesar de ello, Pardo cuestionaba a la entrevistada que tuviese licencia para conducir, mientras que la protagonista aseguraba que tenía el documento traspapelado. Es por esto por lo que la mujer terminó estallando contra la presentadora.

"Le estoy hablando con educación y respeto y me está echando una bronca que no me compete", le paraba los pies Pardo. "Me está poniendo usted negra. Si eso es justicia se pueden ir todos con el demonio", le replicaba la invitada. Una circunstancia muy incómoda pero propia del directo.