Patricia Pardo se enfrenta a una complicada entrevista en pleno directo: "No quiero saber nada de usted"

Cada mañana,Ana Terradillos y Patricia Pardo se ponen al frente de ‘El Programa de Ana Rosa’ en sustitución de Ana Rosa Quintana, quien se retiró temporalmente tras ser diagnosticada con cáncer de mama. Esta es solo una solución temporal, ya que la reina de las mañanas volverá y recuperará las riendas en cuanto se recupere. Así lo anunció Joaquín Prat, antes de despedir el espacio de Telecinco desde el 'Club Social', sección dedicada a la crónica social que presenta: "Podemos decir que en septiembre ya está aquí, esperemos. Esa al menos es la idea que tenemos todos en la cabeza".

Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, la celebración en Madrid de la Cumbre de la OTAN y el aumento de contagios por coronavirus, Patricia Pardo dio paso a una entrevista. El equipo del programa de Telecinco realizó una conexión en directo con Marisol, la polémica mujer octogenaria de Ferrol (A Coruña) que conduce sin carnet. No es la primera vez que esta señora es noticia por cometer alguna infracción al volante.

La entrevistada se mostraba entonces muy ofendida por lo sucedido y defendía a toda costa que puede seguir conduciendo a pesar de su avanzada edad, dado que quieren retirarle el vehículo al considerarla un peligro público. "Pandilla de ladrones y sinvergüenzas, me parece que pocos tienen madre reconocida", soltaba tras quejarse de que "llevaron a comisaría en zapatillas y camisón, me esposaron a la espalda". A pesar de ello, Pardo cuestionaba a la entrevistada que tuviese licencia para conducir, mientras que la protagonista aseguraba que tenía el documento traspapelado. Es por esto por lo que la mujer terminó estallando contra la presentadora. "Le estoy hablando con educación y respeto y me está echando una bronca que no me compete", le paraba los pies Pardo. "Me está poniendo usted negra. Si eso es justicia se pueden ir todos con el demonio", le replicaba la invitada.

"Usted no tiene carnet, tiene 80 años y no puede conducir", apuntaba la presentadora. "Porque lo dicen ustedes. Me saqué el carnet en el 63. Yo sí tengo el carnet", aseguraba la entrevistada entre gritos. "Quiero que esté calmada, se trata de cumplir las normas", le frenaba otra vez Pardo. "No me hable usted de normas, qué normas, normas había cuando vivía Franco. Normas había antes, pero ahora no. Esto es un desastre y un sinsaber", soltaba entonces, dejado muy descolocada a la periodista. Fue entonces cuando Pardo decidió dar por finalizada la conexión en directo y despedir a la entrevistada para pasar al siguiente tema. "Me hubiera gustado que esta conversación hubiera sido más relajada y liviana", se lamentaba la comunicadora.









"No quiero saber nada más de usted"



Algo similar ha sucedido este lunes. Esta vez, la mujer se ha vuelto a ver las caras con la presentadora tras ser pillada conduciendo en dirección contraria y son carnet, según ella porque fue a ver a su hermano enfermo. "Usted me dijo en una ocasión que ya no quería hablar más conmigo", soltaba Marisol nada más empezar la entrevista. "Pero si yo estaba feliz cuando me dieron la escaleta y he visto que era el último tema de la mañana", aseguraba la presentadora. "Ah, que estaba feliz, pero si usted dijo que no quería hablar más con una gallega como yo", insistía la entrevistada.

"Lo que no puede ser es conducir sin carnet, no se lo pueden dar", insistía Pardo. "Pero cómo no me la van a dar, tengo la cabeza bien puesta y conduzco mejor que nadie", replicaba la octogenaria algo alterada. "Usted figúrese que no le avisa el conductor del otro coche de que va en dirección contraria", le recordaba la conductora del espacio. "Yo me hubiera dado cuenta (…) Mi destino es morir en mi cama y no hacer nada a nadie", aseguraba Marisol.

"Si yo sé de su buena intención, pero no puede conducir, no tiene carnet", repetía la presentadora. "Usted nos pide ayuda para que le den carnet, pero no podemos hacer nada porque no le corresponde tenerlo porque no lo tiene básicamente", agregaba. Fue entonces cuando el espacio mostró las imágenes del hijo de la señora pidiendo que no dejan a su madre volver a coger el coche.

"No me hables de ese malnacido porque entonces ya voy a decir palabrotas. No me hables de ese malnacido", reaccionaba la anciana. "No será malnacido cuando es su hijo", le defendía la periodista. "Sí, es un malnacido, es igual que su puñetero padre", soltaba de pronto la entrevistada a gritos, mientras seguía pidiendo al programa que "hablen con tráfico" para poder mantener su carnet porque está "dispuesta a que le examinen". "Está poniendo la vida en peligro de otras personas", zanjaba Pardo sin querer ayudarla en esto. "No quiero saber nada más de usted, para perder el tiempo aquí de pie que me duelen las piernas; para estar aquí hablando con usted para nada, lo siento, pero tengo otras cosas", estallaba la señora antes de dar por finalizada la entrevista.