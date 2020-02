La noticia de la muerte de Fran Álvarez nos dejó a todos helados el pasado 9 de febrero. El exmarido de Belén Esteban faltó al trabajo el día anterior e hizo saltar todas las alarmas, pero cuando llegaron a su casa ya había fallecido y no pudieron hacer nada por salvar su vida. Durante semanas se ha especulado con que la colaboradora de 'Sálvame' diera algún tipo de exclusiva, pero nada más lejos de la realidad. Se ha limitado a dar el pésame a la familia y ha prometido no hablar del tema por respeto al que fuera su marido.

Las declaraciones de Belén Esteban tras la muerte de Fran Álvarez

Belén Esteban reaparece tras la muerte de Fran Álvarez: "No es justo" Belén Esteban ha vuelto a 'Sálvame' donde se ha pronunciado sobre la muerte de su exmarido Fran Álvarez y también sobre como ha vivido estos días. Alonso Gómez 19 feb 2020 - 19:08

La colaboradora reapareció ayer en 'Sálvame' después de unos días alejada de los focos, algo que se había interpretado como señal de luto ya que aunque no mantenía una buena relación con su exmarido, compartieron muchos buenos momentos y estuvieron juntos durante 5 años. “Ni me he pronunciado ni me voy a pronunciar. A mí no se me ha pasado por la cabeza nunca hacerlo. Sobre todo por respeto a él y a su familia”, explicó. Lejos de lo que se podía pensar, se limitó a dar el pésame a su familia con un cariñoso mensaje: “Un abrazo muy fuerte a sus padres, mis hermanas e hijo y especialmente a su madre Maruja”.

Belén Esteban ha mantenido silencio durante todo este tiempo

El último adiós de su novia Nuria

La que durante los últimos meses había sido su pareja, Nuria, se quedó devastada al enterarse de que acababa de perder al amor de su vida y también ha querido mandarle un cariñoso mensaje de despedida recordando los buenos momentos que han vivido juntos. "La única felicidad que ha tenido en estos ocho meses ha sido conmigo, hemos tenido momentos maravillosos y él quería luchar por nuestro amor, me decía que era su luz", comenzó diciendo en una emotiva carta.

Además, ha aprovechado para recordar cómo se conocieron e iniciaron su romance: "Somos vecinos y durante dos años pasaba por su bar. Él tenía mi hora controlada para saludarme. Un día salió a la calle a hablar conmigo, luego entró en el centro", ha explicado refiriéndose a la época en la que Fran ingresó en un centro de desintoxicación de Proyecto Hombre. Un buen día le invitó a una cerveza y surgió la chispa del amor: "Era tan tímido que no me lo quería decir él. Se sentó a mi lado y me preguntó que si me gustaba escribir. Dije que sí, me contó que estaba en un centro que si nos podíamos escribir. Y así empezamos, cuando venía del centro estábamos juntos. Con él se han ido mis cartas y yo me he quedado con las suyas", concluyó.

Nuria, la pareja de Fran Álvarez, desolada

La desgarradora carta de despedida del hijo de Fran Álvarez

El último en pronunciarse sobre su muerte ha sido su hijo, fruto de una anterior relación antes de conocer a Belén Esteban. El joven, tal y como han explicado en el programa de Telecinco 'Ya es mediodía' “Me da mucha pena que dejaras de luchar, sobre todo porque tenías a un montón de gente preocupada por ti, gente que quería ayudarte”, comienza diciendo. “Solo espero que desde donde estés me des fuerzas para seguir y que veas la de cosas chulas que me están pasando, porque todo esto te lo dedico a ti, papá. Espero que estés orgulloso de mí”, concluye.

Unas bonitas palabras que seguro le han llegado a Fran, recordándole lo importante que era su hijo para él y lo unidos que estaban. ¡Mucha fuerza, familia!