Belén Esteban reaparece tras la muerte de Fran Álvarez: "No es justo"

Mucho se ha hablado de Belén Esteban en las últimas semanas debido a la muerte de su exmarido Fran Álvarez. Álvarez era encontrado en su domicilio sin vida a los 43 años de edad el pasado 9 de febrero. Desde aquel día hemos podido ver a Belén en contadas ocasiones pero en ninguno momento ha querido hacer declaraciones sobre el asunto.

Belén reaparece en 'Sálvame'

Tras unas semanas en unas vacaciones que Esteban tenía programadas con su marido Miguel desde hacía mucho tiempo en Tenerife, Belén aparecía por primera vez en 'Sálvame', donde ejerce de colaboradora, y Carlota Corredera no ha desaprovechado la oportunidad de preguntarle como ha vivido estos días.

"Ni me he pronunciado ni me voy a pronunciar” decía tajantemente, mientras tenía un emotivo recuerdo para la familia del quien fuese su exmarido: "Yo solamente desde aquí quiero mandar un abrazo muy fuerte a sus padres, a sus hermanas, a su hijo, y especialmente a su madre Maruja”.

Sobre la pregunta de si había pensado en hacer alguna exclusiva sobre el tema o si se la habían ofrecido, Belén respondía con muestras de enfado: "Por respeto tanto a él como a su familia no se me ha pasado por la cabeza decir nada. Tanto que han dicho, no no, a Belén Esteban no se le ha pasado por la cabeza hacer exclusivas. Si me lo han ofrecido y no voy a decir nada más. Que poco me conoce la gente, ni se me ha pasado por la cabeza. Yo he hecho lo que tenía que hacer. Un beso muy fuerte a mis amigas marivi y tina, me han demostrado todo lo que me quieren”.

Finalmente cerraba este recuerdo para la familia con la conciencia tranquila: “Yo he hecho lo que tenía que hacer. Yo no voy a decir nada. Entiendo el dolor de la familia, yo lo tenía muy claro que no iba a decir nada de nada”.

El enfado con la prensa tras la muerte de Fran Álvarez

Belén Esteban también ha reconocido que entiende el trabajo que tienen que realizar periodistas y fotógrafos pero que hay límites que no se deben pasar, haciendo referencia a las fotografías que le sacaron el día después de la muerte de su exmarido: "No voy a decir nada, hablar sería lo más fácil pero es lo que quieres. Me lo quedo para mí y para la gente que me quiere”. También afirmaba con signos de rabia que: “Lo más mínimo que diga lo van a utilizar y no es justo”

Sobre las polémicas fotografías, Esteban relataba como vivió ese día: “Salí a comprar el pan y a tomar un café como hago todos los días. En chándal. Y después me fui con mi marido Miguel a unas vacaciones que tenía programado ¿Tan malo es? Porque si es así que vengan a mi casa y me lleven la vida”, decía indignada

También se ha mostrado afectada porque todo este tema haya terminado salpicándole a su marido Miguel: “Llego a casa y le preguntan a Miguel sobre el tema, ¿Cuándo se ha pronunciado Miguel por algo? Estaba de vacaciones y me daba miedo disfrutar por si me fotografiaban, ¿eso es justo?".