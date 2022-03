'El Desafío' regresa y muestra la faceta más desconocida de sus concursantes: "Omar Montes canta sin autotune"

'El Desafío' vuelve a la parrilla de Antena 3, este viernes 11 de marzo, con una edición llena de "tensión" y "lágrimas". El formato de "creación propia" comienza acaparando la atención por su llamativo casting, dado que serán Jesulín de Ubrique, Omar Montes, Norma Duval,María Pombo, Lorena Castell, Raquel Sánchez Silva, Juan Betancourt y El Monaguillo, quienes se pondrán a prueba con los restos más complicado en el espacio presentador por Roberto Leal.

"Esta segunda temporada creemos que será un gran éxito porque tiene todos los elementos de un gran espectáculo, un gran plató, un gran casting, un jurado ya experimentado y, segun los concursantes, un poquito duro. Y uno de los mejores presentadores del momento: Roberto Leal", ha comenzado diciendo Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento del grupo, durante la presentadión. Asimismo, han destacado que es una edición con "mucha rivalidad", pero de la "sana", al igual que habrá "más humor" y "retos más espectaculares y novedosos"

"Este programa ha sido apasionante hacerlo y la pasión que han puesto los concursantes. Estaban casi todos en maquillaje y todos se han puesto a aplaudir de la emocion de volver a vernos. Esto es por lo bien que lo han pasado y que ha pasado de todo", decia por su parte Jorge Salvador. "Todos han venido a ganar desde el prinicpio. Es una competencia sana, pero ha habido piques y una gran rivalidad", confesaba Roberto Leal.





Pilar Rubio como parte del jurado

Entre las novedades destaca la incorporación de Pilar Rubio, quien formará parte del jurado en sustitución de Tamara Falcó, junto a Santiago Segura y Juan del Val."Va a estar Pilar en vez de Tamara Falcó, aunque Tamara aparecerá en el primer programa", adelantaba el director ejecutivo de '7 y acción'. "Este programa está basado en sus pruebas de 'El Hormiguero', por lo que no hay nadie mejor que ella para estar en el jurado", agregaba, haciendo referencia a la sección que Rubio presentaba cada semana en el espacio de Trancas y Barrancas y en la que tenía que enfrentarse a los retos sugeridos por Pablo Motos. "Pilar Rubio ha sido un acierto total porque ella es la musa, la insipiracion de la mayoria de las pruebas y nadie más que ella sabe cuanto sufren los concursantes", opinaba el periodista.

"He llorado mucho porque he empatizado mucho con ellos al tener una conexión por verme muchas veces en la posición en la que estaban ellos. Por mucho que ensayes, hay veces en las que la suerte te juega una mala pasada. Se me rompia el corazon", contaba Pilar Rubio, explicando cómo ha sido pasar de la juzgada a la jurado. No obstante, reconoce que por este mismo motivo también ha sido "más dura": "Tenía que ponerme firme con aquellos que no se habían esforzado tanto y habían ninguneado sus pruebas. Yo creo que esos toques de atencion les han servido. Es una posición muy difícil el haber estado en su posicion, para lo bueno y lo malo".









Novedades

Asimismo, entre las novedades se podrán ver otras pruebas. "El 80% de las pruebas de esta edicion son nuevas y hemos incorporado muchas cosas nuevas como el humor y mucha musica", señalaba Salvador. "Una de las cosas de la que estoy muy orgulloso es que todos han aprendido a tocar un instrumento. El Monaguillo la batería con Dani Martin, María Pombo el bajo con Hombres G, Norma Duval con Bustamante... Me flipa que gente que no sabe musica, acaba sabiendo de musica. Ha habido tanta tension que, incluso el jurado, ha llorado", confesaba. "Este año nos hemos reído muchísimo más y ha habido momentos que se van a recordar para siempre", asiente Leal.

Entre las características que hacen especial este formato es que se graba en falso directo. "No hay parones. Todo se graba en dos horas y eso requiere un gran trabajo de producción que marca '7 y acción'", apuntaba Salvador. "Para mi ha sido grabar como un directo. Empezamos a una hora y sabemos a que hora vamos a terminar. Si algo falla, tienes que seguir para alante. Lo que sale, ha salido", corroboraba el conductor del espacio.

De igual manera, en esta temporada, los familiares de los concursantes han tenido un papel imprescindible en el formato. "Muchos de los familiares de los concursantes se han implicado", declaraba el presentador. Ante esto, Salvador ha querido destacar la participación de María José Campanario, la que define como un "honor" por su "número de tensión espectacular". De la misma manera, Leal señalaba un pequeño cambio que habían aportado al formato: "Ya no hay previo en el sofá. Empieza inmediatamente. Es más show y más rápido".

Además, el presentador adelanta que también se enfrentará a algunos retos en directo, lo que ha recibido como "un regalo": "A mí me da la vida el directo y esa adrenalina es la mas bonita. Me enfrento a uno de los campeones del mundo de las batallas de gallos. Además, compartí un momento con Juan del Val".









El papel del jurado

"El concurso ha tenido muchísima verdad. Todos se han esforzado mucho y todo lo que ha pasado ha sido de verdad. El esfuerzo que han hecho todos ha sido muy emocionante. Es entretenimiento en estado puro", apuntaba Juan del Val. Por otro lado, ha destacado las reacciones de los concursantes ante las valoraciones del jurado, ya que ha habido muchos piques. "Cuando ellos se enfadaban con nosotros a mí me gustaba. Si no se hubieran enfadado, habría sido muchísimo peor", opinaba el escritor al respecto.

"A veces los concursantes lo dan todo, pero no es lo mismo el todo de Raquel Sánchez Silva que de El Monaguillo. No sabe uno como acertar. Por esto, todos desprecian al jurado", bromeaba Santiago Segura tras reconocer que se referían a su compañero como "Juan del Mal"."Uno de las virtudes de este concurso tiene que ver con la subjetividad. No es lo mismo valorar a una persona de una edad que de otra... Yo creo que ahí está nuestra dificultad. Nosotros nos hemos quejado demasiado. Muchas veces se enfadaban con razón. Habriamos dado a todos un 10, pero no se podia y tenias que dar a alguno un 1, aunque no se lo mereciera", confirmaba Del Val, señalando la "evolución de todos" a lo largo de la diez entregas.

Dado el éxito de la primera temporada, varios medios internacionales han echado el ojo a 'El Desafío'. Así lo ha corroborado Salvador: "Hay 14 paises que han comprado una opción para hacer El Desafío en su país. Están esperando a la emision de la segunda edición para decidirse. Y como va a ser un éxito, puede ser que se animen a comprar el formato". "Creemos que es un formato que ha venido para quedarse y estamos seguros de que la segunda temporda del desafio va a funcionar", corroboraba Ferreiro.









La relación entre los concursantes

Todos los concursantes del programa han reconocido que ha habido una gran rivalidad y que han estado muy pendientes del otro para intentar superarse en cada entrega. "Arrancas el desafio creyendo que compites solo contigo, pero estas absolutamente atento de lo que le pasa a los demás. Yo he sido absolutamente feliz durante las 10 semanas que he estado aqui y le he dedicado el 70% del tiempo de mi vida". contaba Raquel Sánchez Silva tras reconocer que, principalmente, ha estado "muy picada con Jesulín".

"He reído, he llorado, he intentado ser siempre muy competitivo. He venido a intentar ganar, para mí 'el compadreo' no ha exisitido. Estoy disgustado porque no entiendo porque Santiago me apretó el boton una vez, me lo tiene que explicar un dia tranquilamente. Lo tengo como una espina clavada en el pecho", confesaba Jesulín de Ubrique entre risas, dando la razón a su compañera.

"Me he jugado la vida en las pruebas. Al llegar a casa, me dolía el cuerpo, noches en vela, sudores fríos... Yo echaba el 80% del día. Había que echarle muchas horas porque todos queriamos ganar y no te dan nada hecho, además de que todos somos unos picados", corroboraba Omar Montes tras asegurar que han conseguido que se le escucha cantar su autotine por primera vez: "Eso para mí, cuidado. Nadie lo habia conseguido hasta dia de hoy".

Además, aseguran que se ha podido ver su parte más humana. "Aunque mi papel sea el de ser cómico, quiero hacerlo bien. Quiero que vean un Monaguillo que no siempre es tan echado para alante, que se derrumba... He hecho tres pruebas muy bien y otras en las que he llorado porque me salian y cuando grababa no", aseguraba El Monaguillo.

"Hay pruebas muy complicadas en las que es imposible sacar un 10. Todos hemos tenido la oportunidad de sacar ese 10 y hemos tenido pruebas que nos lo permitían. Ha sido bastante justo por ese lado", reconocía Juan Betancourt respecto a las pruebas, lo que corroboraba Lorena Castell: "Nos han dado pruebas para que todos nos luzcamos".









"Tenemos un grupo de WhatsApp"

A pesar de todos los piques, reconocen que "se llevan muy bien". "Tenemos un grupo de WhatsApp en el que no habla nadie desde noviembre", confesaba el cómico entre risas. "Jorge ha conseguido formar un grupo muy bueno. Todos nos llevamos bien", agregaba, haciendo hincapié en que "este programa da muchos valores al público".

"Aunque estés compitiendo, empatizas con el otro. Cuando hay otro compañero que está pasando por esto... Ese sufrimiento te unen de una manera muy diferente", explicaba Sánchez Silva sobre el por qué de su unión. "Cuando un compañero hace la apnea, el resto de compañeros tambien aguantan la respiracion. Cuando sale mal estan con el y cuando sale bien tambien. Ahi se ve el compañerismo real. En esa prueba se ve la fragilidad total", apuntaba Leal.