La Guardia Civil para a David Cantero en pleno confinamiento y le dice unas palabras que nunca olvidará

El presentador de los informativos de Telecinco, David Cantero, ha compartido en redes sociales un revelador momento junto a un agente de la Guardia Civil que le daba el alto en pleno confinamiento durante el estado de alarma. Según confiesa el periodista a través de las redes sociales, le pidieron la documentación por no encontrarse en su casa pasando la cuarentena y, al reconocerle, el guardia civil le dijo algo que no olvidará nunca.

Cantero no es el único periodista que presenta los informativos estos últimos días en televisión y que, por ello, tiene que acudir a su puesto de trabajo. Sandra Golpe, Vicente Vallés, Ana Blanco o Antonio García Ferreras continúan acudiendo a los platós de televisión para dar voz a la información que no para de sucederse estos días a consecuencia del coronavirus. Y es que el propio Pedro Sánchez aseguró en rueda de prensa que el periodismo se encuentra dentro de las “actividades esenciales” por las que sí se puede acudir estos días al puesto de trabajo.

¿QUÉ LE DIJO EL GUARDIA CIVIL A CANTERO?

A través de su perfil en Instagram Cantero narraba la historia de como este jueves le habían dado el alto en plena calle por el confinamiento. “Hoy me ha pasado algo que me ha enorgullecido, que me ha animado a seguir haciendo nuestra tarea lo mejor posible cada día... Me han parado en un control y el agente de la Guardia Civil que me ha pedido la documentación, tras reconocerme, me ha dado las gracias de corazón por lo que hacemos, por contar lo que sucede e intentar concienciar a la gente para que se quede en casa”.

AGRADECIDO CON LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD

El periodista iba más allá y aseguraba lo que le había respondido al agente y que escondía un mensaje de concienciación y de agradecimiento. “He sido yo el más agradecido, por supuesto, y así se lo he hecho saber!”. Cuenta además que se trataba de un día difícil para que los agentes llevaran a cabo su labor: “Llovía a mares y ahí estaban, calados y cumpliendo con su deber, controlando para que un puñado de cretinos que se toman esto a guasa, no estropeen todo lo que con tanto sacrificio la mayoría estamos consiguiendo...”

“No me cansaré de repetirlo: ese puñado de miserables que se saltan las normas y el confinamiento, unos cuantos miles, nos ponen a todos en peligro y tenemos que desenmascararlos y denunciarlos!”, insistía enfadado David Cantero a través de su perfil personal de Instagram.

UNA REDACCIÓN VACÍA

Un mensaje que acompañaba junto a una imagen de la redacción de informativos de Telecinco vacía debido al confinamiento. Muchos de ellos se encuentra realizando teletrabajo, y así lo ha confesado en redes sociales Cantero: “Así esta buena parte de la redacción, casi vacía, muy desangelada, así trabajamos estos días para ofrecer información...”