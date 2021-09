La curiosa despedida de Marc Sala a Yolanda Díaz tras su entrevista en 'La Hora de la 1': "Me quiero morir"

'La Hora de la 1' ha llevado a cabo un cambio de rumbo en la nueva temporada televisiva que acaba de arrancar tras el cambio en sus presentadores. Marc Sala es el nuevo encargado de la sección política, en la que ha entrevistado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a quién el presentador ha dejado a cuadros al finalizar la entrevista.

Televisión Española ha realizado numerosos cambios en su programación en la nueva temporada televisiva que ha arrancado en el mes de septiembre, entre los que destaca haber apartado a Mónica López de 'La Hora de La 1'. La periodista, conocida por su trayectoria vinculada a la meteorología se puso en 2020 al mando del matinal de La 1, afrontando el nuevo cargo como un reto en su carrera. Sin embargo, antes de finalizar la primera temporada, la presentadora fue apartada del espacio.





Desde hace unos días, Marc Sala y Silvia Intxaurrondo son la cara visible del programa que se emite de 8:30 a 12:30 y se define como "magacín de actualidad que informa desde una perspectiva útil, humana, didáctica y participativa". La primera hora y media está conducida por Sala, que es el encargado de la sección política, mientras que Intxaurrondo es la encargada de liderar la parte más social y de sucesos.

Marc Sala deja a cuadros a la ministra de Trabajo

Dentro del espacio político, el programa ha entrevistado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha hablado del SMI, los ERTE y la paralización de la ampliación del aeropuerto de El Prat. Pero, sin duda, lo más llamativo tuvo lugar al final de la entrevista. "Para ir cerrando", decía Marc Sala, "estos días acabamos con imágenes de archivo del día que usted nació, como con todos los invitados", dirigiéndose directamente a la ministra, que no podía creer lo que estaba escuchando.

"Estás de broma", respondía con un hilo de voz Díaz, ante lo que el presentador le contestaba, "No no no, lo digo en serio, ahora lo va a ver". Marc Sala introducía la fecha, que corresponde al 6 de mayo de 1971 y la ministra no podía evitar decir "me quiero morir", ante la incertidumbre de lo que iba a ver a continuación.

"Una fecha en la que la Televisión Española emitía lo que vamos a ver ahora", comentaba el presentador dando paso a unas imágenes de una dramatización de la novela de Los Miserables con Quique San Francisco, junto a un reportaje de Dalí con 67 años en Barcelona. Unas imágenes de archivo enmarcadas en una sección que incluyen las entrevistas políticas del programa, que en estas últimas semanas están ilustrando lo que ocurrió en la fecha de nacimiento del invitado. La reacción de la ministra, según se ha comentado en las redes sociales, se debió a que esperaba ver imágenes suyas de bebé.

"Estás de broma": @Yolanda_Diaz_ no da crédito a lo que ha pasado al final de la entrevista en TVE pic.twitter.com/mu3U1ZswSh — TVMASPI (@sebas_maspons) September 12, 2021