Intxaurrondo y Marc Sala revelan el mensaje que les envió Mónica López antes del estreno de 'La Hora de La 1'

Este lunes, la televisión ha vuelto a la normalidad tras las vacaciones de verano. Televisión Española ha arrancado con todas sus novedades en la parrilla y Silvia Intxaurrondo y Marc Sala ha debutado como presentadores de 'La Hora de La 1'. Los periodistas ocupan el puesto de Mónica López, periodista de la que decidieron prescindir por las constantes críticas que la acusaban de no ser objetiva y de no tratar de igual manera a todos los políticos durante las entrevistas. Es por esto por lo que el programa de La 1 ha arrancado con nuevos rostros.

"Como televisión pública siempre vamos a asegurar el pluralismo. Además, queremos ir un pasito más allá y junto con los periodistas queremos sentar en el plató a expertos, gente que hable de economía o de la implicación económica de una noticia siendo economista, es decir, teniendo una opinión bien formada sobre lo que habla", contaba Intxaurrondo en una entrevista para '20 Minutos'. "Vamos a colocar en pantalla a los mejores expertos, no a gente que opina sobre lo que alguien ha dicho. No, vamos a ir a la fuente primaria", agregaba, dejando claro el tipo de colaboradores que les acompañarán en plató.

"Hay que acercar a la gente a expertos que les expliquen las cosas de forma didáctica. Hay temas que son peliagudos a la hora de presentarlos en una televisión, pero un experto dinámico, didáctico, que con datos te explique algo, es fantástico", opinaba la comunicadora. "Y además el plató tiene infinidad de recursos para reforzar eso, gráficos, infografías…", decía por otro lado Marc Sala.

"No creo que estemos para convencer, sino para poner todos los argumentos encima de la mesa y que el que quiera comprar solo el suyo, sea libre. Pero también que el que quiera abrir los ojos y los oídos a argumentos ajenos, los tenga y si luego se convencen bien y si no, también", sentenciaba la periodista.









"Es una compañera generosa"

"Vamos a buscar que la gente en el plató se escuche entre sí. Hay modelos de televisión y programaciones que se basan en escucharse poco. Pero quien no venga a escuchar al otro antes de contestarle no tiene cabida en La hora de La 1", señalaba Sala, haciendo referencia a quienes participen en el programa.

Por otro lado, no han querido mojarse respecto a lo que les va a diferenciar de Mónica López como presentadores del espacio. "Los humanos tendemos a hacer la comparación, pero me gustaría que se viera este programa sin compararlo con nada, como algo que parte de cero", comenzaba diciendo Intxaurrondo. "No queremos que se nos compare ni con la etapa anterior ni con los competidores que tenemos enfrente. Hemos apostado por un formato en el que creemos, por el periodismo, por escuchar a la gente y contar lo que les pasa y lo que les afecta, ya sea política o actualidad", señalaba la comunicadora.

Sin embargo, sí han hablado de López y han confesado que recibieron un mensaje de su parte a pesar de su polémica sustitución: "No hemos hablado con ella, pero sí nos mandó toda la suerte del mundo. Es una compañera generosa", comentaba la periodista. "Le agradecemos mucho el mensaje, de verdad", aseguraba Sala por su parte.