Cristina Pardo se ve obligada a intervenir por cómo Anabel Alonso se dirige a Nuria Roca: "Apagadle el micro"

Hace unas semanas,Mamen Mendizábal informó a través de sus redes sociales de que había acordado un punto y final a su etapa en 'Más vale tarde'. La periodista, tras 9 años presentando y dirigiendo el espacio de laSexta, se ha decantado por pasar página para poder enfrentarse a nuevos retos profesionales. Por el momento, solo se sabe que su futuro trabajo será en la misma cadena.

Esta noticia ha supuesto una oleada de cambios para Atresmedia, ya que su salida ha provocado la desaparición de otros compañeros de cadena de su programa.Iñaki López y Cristina Pardo serán los encargados de coger el relevo de Mendizábal en 'Más vale tarde'. Esto ha supuesto que 'La Sexta Noche' y 'Liarla Pardo' se queden sin sus icónicos rostros.

A pesar de todo el revuelo causado en La Sexta por los constantes cambios, se confirmó que Nuria Roca será la encargada de presentar su propio programa la tarde de los domingos. Como consecuencia, Pardo se despedirá de 'Liarla Pardo' en julio y con ella su formato, ya que no volverá con una nueva temporada. Mientras que, de la misma manera, según corroboró Iñaki López en sus redes sociales, José Yélamo será el presentador que se pondrá al frente de 'La Sexta Noche' la próxima temporada.

Es por esto por lo que, el próximo fin de semana, Pardo ya se tendrá que despedir de su formato y sus compañeros. Desde que se hizo pública la noticia, han sido constantes las pullas que ha recibido la presentadora por parte de los colaboradores.Gonzalo Miró, entre risas, siempre está recordando a la comunicadora lo resentido que está por su marcha. "¿Todo bien? Se te nota muy contenta me alegro muchísimo", le reprochaba el colaborador muy irónico. "Todavía me queda este programa y otro que te recuerdo que tienes que venir", se defendía Pardo.





Fue entonces cuando el concursante de 'Masterchef Celebrity' preguntó a Anabel Alonso si ya estaba buscando trabajo en otros programas. “¿Tú sabes si Nuria cuenta contigo o no?”, le preguntaba él, haciendo referencia al nuevo programa que presentará Roca para sustituir 'Liarla Pardo'. "Yo por si acaso estoy entrando en otros programas. Me estoy postulando por si acaso. No quiero imponer tampoco a Nuria pues nada, no quiero que tengas herencias, ni nada”, bromeaba la actriz.

"El domingo que viene pueden pasar muchas cosas"

"Deberías dejar claro a Iñaki López que de lunes a viernes por la tarde tienes libre", la aconsejaba Miró. "¿Cómo que Iñaki López? A Iñaki López nada, que estoy yo aquí", se quejaba Pardo, cortando a Alonso, quien ya había empezado a lanzar su mensaje al presentador de 'La Sexta Noche'.

“Anabel di la verdad a ti te viene mejor trabajar de lunes a viernes”, sentenciaba Pardo, intentando llevársela con ella a 'Más vale tarde'. "No lo sé", dudaba Alonso, descolocando completamente a la presentadora. "Cómo que no lo sabes, no vuelves a hablar en toda la tarde. ¡Apagadle el micro!", amenazaba la conductora del espacio tras ser rechazada por su compañera ver cómo le pedía trabajo a Roca . "Eres tú la que se va y encima eres tú la que nos hace recriminaciones. Es muy fuerte esta mujer", se quejaba la actriz.





Después de dar por finalizada la primera tertulia, la conductora del espacio de laSexta hizo una despedida especial a Anabel Alonso, Celia Villalobos, Gonzalo Miró y Ramoncín. “Os voy a despedir, por penúltima vez”, señalaba la presentadora. “Ha sido un placer”, reconocía Miró. “El próximo domingo estaréis aquí conmigo ¿no?”, quiso saber la comunicadora. “O no”, respondía Miró, fingiendo cierto resentimiento por la marcha de Pardo, lo que le siguió Alonso: “Ya veremos”.

“El domingo que viene pueden pasar muchas cosas“, remarcaba el colaborador. “Tengo cierta inquietud”, reconocía Pardo, mientras los colaboradores coincidían que el próximo domingo el plató se llenará de lágrimas. “Ya he llorado un poco”, aseguraba entonces la periodista tras dar la razón a sus compañeros. “El domingo que viene ya hablaremos”, zanjaba Pardo.