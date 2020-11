Cristina Almeida arremete contra Irene Montero por su actitud como ministra: "Está resentida"

El pasado 25 de noviembre, día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, se celebró un acto con Irene Montero, ministra de igualdad, al frente. Durante su discurso, Montero se dejo vencer por la emoción y no pudo retener las lágrimas cuando reconoció que su departamento es "el ministerio de todas las mujeres".

Es por esto por lo que la política fue muy criticada en los espacios televisivos tanto por los tertulianos como por sus compañeros de profesión. Asimismo, Cristina Almeida no dudó en arremeter contra la de Podemos en 'laSexta Noche', ya que no se cree sus lágrimas.

Según aseguró la exparlamentaria y veterana feminista, estas polémicas lágrimas son consecuencia de la brecha que ha abierto la ministra en el movimiento feminista. "Creo que está más resentida por otra cosa", opinó Almeida muy tajante.

"Es verdad que se ha producido una división en el movimiento feminista a través de la ley de igualdad", agregó la política. "El movimiento no quería pasar al borrado de mujeres y ciertas teorías", declaró Almeida en el plató de laSexta, mientras el resto de colaboradores la escuchaban expectantes.

"Lo ha hecho con lágrimas, que me parecen innecesarias", sentenció la invitada del programa presentado por Iñaki López. "Se hace con política y no con lágrimas", continuó diciendo la ex política, mostrándo en desacuerdo con la actitud de Montero, cuyas lágrimas considera que son "porque se hace responsable y quería recomponer".

'laSexta Noche'

Sin embargo, Almeida no fue la única en manifestar su opinión al respecto en un debate de televisión. De la misma manera, la periodista de ABC, Paloma Cervilla, arremetió contra el comportamiento de la ministra en 'Las cosas claras': "Me ha parecido patético que la ministra aparezca llorando. Es que no tengo palabras".

La defensa de Susanna Griso y Jesús Cintora

A pesar de ello, Montero también ha recibido el apoyo de algunos periodistas. Jesús Cintoracortó a la colaboradora de su programa al responderle preguntándola que le parecía patético. De igual manera, Susanna Griso defendió a Montero ante las duras palabras de Francisco Rosell, director del diario 'El Mundo', quien comentó que "las víctimas de violencia de género lo que quieren son ministros que resuelvan sus problemas".

"Yo ayer entrevisté al pescador que rescató a una serie de chavales de una patera en Lanzarote... A mi me entraron unas ganas tremendas de llorar, hice un esfuerzo de contención enorme... ¿Qué me hubieses dicho? ¿Hay que llegar al plató de televisión llorada? 'Que poco profesional Susanna, cómo puedes llorar por eso...'", le replicó la presentadora de 'Espejo Público'.