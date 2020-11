Susanna Griso, al borde de las lágrimas durante un debate en 'Espejo Público': "¿Es poco profesional?"

Este jueves, Irene Montero, ministra de Igualdad, se ha convertido en el centro de todos los comentarios por emocionarse durante su discurso por la violencia de género y no poder retener las lágrimas en directo. Es por esto por lo que su actitud también ha sido comentada en 'Espejo Público'.

Francisco Rosell, director del diario 'El Mundo', opinaba que Montero no debería actuar así ante los espectadores, ya que cree que un ministro debe llorar cuando se queda solo en su despacho y "tiene un problema que no puede resolver". En cambio, Susanna Griso se ha mostrado en desacuerdo con el colaborador y ha reconocido que hay momentos en los que no se puede ni se debe contener las emociones.

"Los ministros vienen para resolver los problemas y las víctimas de violencia de género lo que quieren son ministros que resuelvan sus problemas. Imagínate que el ministro del Interior se pone a llorar por la situación de la inmigración", ha explicado Rosell. "Le hubiese humanizado su hubiese llorado en ese momento", ha asegurado Griso. "La humanidad de un político es cuando uno se encierra en su despacho y llora por un problema que no puede resolver, pero cuando lo hace delante de una cámara...", concluyó el colaborador.

A raíz de esto, la presentadora ha seguido defendiendo a Montero y ha confesado que se siente identificada con ella al haber pasado por una situación similar. Por este motivo, la periodista revelaba que durante una entrevista el día anterior también le había costado aguantar las lágrimas.

"Yo ayer entrevisté al pescador que rescató a una serie de chavales de una patera en Lanzarote y se le quedaron otros por el camino. Me dijo que hubo un niño al que oyó llorar y cuando volvió ya no lo vio, por lo que dio por hecho que se había ahogado", ha explicado la presentadora.

"Me entraron ganas de llorar"

"A mi me entraron unas ganas tremendas de llorar, hice un esfuerzo de contención enorme...", confesaba Griso mientras volvía a emocionarse por recordar aquello.

"¿Qué me hubieses dicho? ¿Hay que llegar al plató de televisión llorada? 'Que poco profesional Susanna, cómo puedes llorar por eso...'", ha cuestionado la comunicadora al director del medio, mostrándose algo indignada con sus comentarios. "Yo valoro ese ejercicio de contención ante un hecho dramático ", le ha respondido el invitado.