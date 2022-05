El creador de 'La que se avecina' despeja las dudas sobre la continuidad de Loles León en la serie

El rodaje de los nuevos capítulos de 'La que se avecina' ya ha comenzado y el elenco de actores ya se han vuelto a ver las caras. En las últimas semanas, las redes sociales de muchos se han llenado de instantáneas sobre las primeras lecturas de guion de los nuevos capítulos. Este es uno de los momentos más esperados por los seguidores de una serie, ya que están deseando saber más sobre el futuro de la trama y también sobre los personajes que siguen y los que dicen adiós.

En este sentido, hace unas semanas se dio a conocer que Vanesa Romero, la actriz que da vida a Raquel Villanueva en la trama, no estará presente en los nuevos capítulos, porque tras el parón de la pandemia ha comenzado nuevos proyectos profesionales que consumen gran parte de su tiempo, así lo explicaba ella misma en un 'canutazo' con los compañeros de 'FormulaTV': "Estoy con otras cosas, series que estoy escribiendo, proyectos personales y muy contenta. Abriendo otros caminos, otras puertas. A nivel interpretativo en otras historias también. Ahora no puedo contar mucho, pero estoy contenta. Esta temporada será así y en la siguiente temporada de 'La que se avecina' ya veremos. Espero que en algún momento vuelva a aparecer y a disfrutar del personaje que tantas cosas me ha dado. Ha surgido así y veremos a ver qué pasa".

Alberto Caballero sube una imagen con Loles León

En relación con la salida de la serie, en los últimos días se ha podido leer en varios portales que Loles León también habría dicho adiós a la comunidad de vecinos más famosa de nuestra televisión, una noticia que ha sido desmentida por Alberto Cabello, guionista y creador de la serie. Lo ha hecho a través de una publicación en redes sociales, donde aparece con la veterana y reconocida actriz española: "Desmintiendo el rumor de que hayamos despedido a mi suegra. La gran Loles León sigue y seguirá en 'La que se avecina' el tiempo que ella quiera. Faltaría".

'La que se avecina', serie que se puede disfrutar en Mediaset y también en Amazon, se ha convertido en una de las producciones más queridas por parte de varias generaciones de espectadores en nuestro país. En este sentido, la heredera de 'Aquí no hay quien viva' sigue cosechando grandes datos de audiencia, tanto en sus capítulos nuevos como en las reposiciones que se emiten en el canal temático de Mediaset 'Factoría de Ficción'.





En la última temporada, los vecinos de 'Mirador de Montepinar' se despidieron del mítico edificio, que ha acompañado a los actores durante más de 100 capítulos. Ahora, los seguidores de la serie están a la espera de saber más sobre los nuevos capítulos, que vendrán acompañado de un nuevo emplazamiento para el desarrollo de la trama.